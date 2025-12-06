稱有經驗幫李四川溝通「家裡老闆」 蔣萬安笑回記者：這題有陷阱

民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

國民黨籍台北市副市長李四川頻被點名有望披藍袍競選新北市長，他昨（5）日在市議會接受答詢時稱，「太太是家裡的『領導』，我所有家人都堅決反對我選舉」，而站在一旁的台北市長蔣萬安也以台語幫腔說，「我們都還是要尊重我們的老闆」。蔣萬安今（6）日被問及此議題時，笑稱記者的問題有陷阱，他可能也要回去問一下家裡的老闆。





關於國民黨中央高層是否有來徵詢參選台北市長，李四川昨日接受國民黨台北市議員汪志冰質詢時回應，「完全沒有，我太太堅決反對我選舉，我所有的家人都堅決反對我選舉，我太太是我家裡的『領導』，我還是要特別的尊重」。

汪志冰追問，那您很大膽，沒經過太太最後的同意，結果就主動說會登記參選？對此，李四川表示，「我說，如果要我承擔，那原則上當然要去這一個登記的時候，還是要徵求她的同意」。

至於被問及黨部要承擔、太太絕對反對，怎麼決定？一旁的蔣萬安則以台語幫忙搶答說，「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的老闆，就好好溝通」。

今早9時10分，蔣萬安在台北市教育局長湯志民等人的陪同下，出席木柵國小120週年校慶，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，您昨天有跟川伯分享您的經驗嗎？怎麼說服家裡的老闆要來選舉？蔣萬安聽聞問題後先是露出笑容後說，「妳（記者）這一題有陷阱，關於到這一題，我可能也要回去問一下我家裡的老闆」。





