稱李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡：國家要求人民做做不到的事





陸配李貞秀預計明天（3日）宣誓遞補民眾黨不分區立委。內政部昨天重申，依規定，李貞秀須於就職前辦理喪失中國大陸國籍，並在就職日起一年內向立法院繳交相關證明，否則應由立法院解職。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）表示，據了解，李貞秀已依規前往中國大陸申請放棄國籍，但在現行兩岸架構下，就如陸委會主委邱垂正所言，目前並無已入籍中華民國的前中華人民共和國人士，能完全註銷中國大陸國籍。

中選會昨天公告李貞秀等6人遞補立委名單，並將於明天在立法院宣誓就職。由於內政部認為，李貞秀若要成為立委，須符合《國籍法》規定，放棄中國國籍，若就職資格遭認定無效，將影響其行使立委職權，包括向行政機關調閱資料與質詢權。

陳智菡指出，據了解李貞秀以前往中國申請放棄國籍，不過如陸委會主委邱垂正所言，目前並無已入籍中華民國的前中華人民共和國人士，能完全註銷中國大陸國籍。陳智菡強調，李貞秀已在台灣生活超過30年，育有5名子女，並取得中華民國身分證逾10年，依法享有參政權，「前總統蔡英文說只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同道歉，請問民進黨政府，這句話隨著蔡卸任而消失了嗎？」

針對外界詢問放棄國籍的方式，陳智菡表示，李貞秀於明天宣誓時將對外說明，但我國現行制度卻要求人民一間沒有辦法做到的事情。陳智菡也質疑，中選會既已認定李貞秀具備參政資格，內政部卻不同意，這兩個機關出現什麼問題？

至於綠營放話說李貞秀可能效忠中共，之後會拒絕其索資、詢答會，陳智菡怒批，這些都是憲法所賦予的權利，然而官員卻要用意識形態來做事，「把這些陸配的新住民當作是他們政治意識形態的提款機嗎？」公然進行霸凌及抹黑尚未就任的立委，實在令人感到非常憤怒。