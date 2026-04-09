稱李貞秀是升斗小民 柯文哲談去留「別逼她」：給她點時間去準備

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談到李貞秀去留問題，柯文哲（左2）認為別逼她，要給她點時間去準備。（資料照；鏡報鄒保祥）

民眾黨立委李貞秀深陷國籍及「發言自走砲」爭議，先前她在直播上稱高虹安拿柯文哲7百萬遭檢舉，全案送中評會討論是否開鍘，但傳黨內遲遲無法決定。對此，民眾黨創黨主席柯文哲認為，「大家也不要逼她，給她一點時間去準備（去留）」。

民眾黨主席黃國昌今日上午舉行記者會，公布2026首競選形象影片「讓新北更有型」，柯文哲等人也出席，會後接受媒體聯訪。

稱台灣政治環境惡劣 柯文哲：給李貞秀點時間

媒體詢問李貞秀在議場內表現？柯文哲稱這件事鬧太久了，重申2024年民眾黨提名不分區時，給新住民保留一席席位，當時就是希望多元開放，讓新住民們在立法院有一個代言人，希望台灣是共融社會，讓不管是外配或中配在立法院有一個不分區立委席次，「這邏輯是對的」。

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話鋒一轉，柯文哲說「但是立法院的表現，還是要看個人表現，要接受社會檢驗」，他無法另外評論。

有關李貞秀表現，柯文哲沒有直接回應，反批台灣政治環境太惡劣，「民眾黨立委中很多大學教授，有一個好像升斗小民或、普通小老百姓，我認為也沒什麼不對，因為民意代表本來就是，要有社會各階層、各族群的代表」。

柯文哲表示，只是他們低估了惡劣的政治環境，若非有三頭六臂、超強EQ、IQ無法應付；至於李貞秀去留？柯稱：「大家也不要逼她，給她一點時間去準備」。

白營南投縣唯一議員退黨 柯文哲：沒什麼好奇怪

另，有關於南投縣議員簡千翔今早宣布退出民眾黨，引發退黨潮？柯文哲則認為「沒什麼好奇怪」，一個政黨本來就會有人加入退出，並說中央黨部入黨人數2天就700多人，「增加的還是比退出多」。

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