稱林宅血案沒那麼恐怖！ 李千娜慘遭炎上刪文避風頭

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議持續擴大，女演員李千娜在受訪時分享觀點，認為重啟此案「可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，社群平台一夕之間遭網友灌爆；另外，劇組也傳出在翻拍前未取得受害者家屬的同意，引發外界抨擊。

李千娜（左二）。（圖／費斯兔文化娛樂公司提供）

林宅血案發生於1980年2月28日，當時林義雄捲入美麗島事件，60歲母親身中14刀身亡，7歲的雙胞胎女兒也都遇刺，由後背貫穿前胸喪命，長女林奐均被刺6刀身受重傷，手段兇殘，而這案至今都沒有抓到兇手，成為懸案。

廣告 廣告

不過李千娜日前在接受訪問時卻提到：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」結果她這番言論一出，立即遭到炎上。

李千娜的社群平台隨即遭到洗版，逼到她連殺青文都得先刪掉避風頭，網友紛紛認為，林宅血案至今尚未偵破，兇手甚至不知道在哪，林義雄因為政治理念被抓，家人在自宅慘遭殺害近乎滅門，若藝人搞不清楚狀況就不要亂評論。

另外，導演徐琨華爺爺徐梅鄰，被爆就是當年的警總發言人，也牽扯在事件中，遭外界質疑在替爺爺洗白，不過徐琨華至今尚未回應。

延伸閱讀

李雅英捐款29萬慘遭出征道歉 兒盟曬財務數據：如實使用

好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員！金馬影帝莫子儀怒斥：電視台必須負起責任

民視《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！網怒揭電視台草菅人命「護墊這麼小是省錢嗎？」