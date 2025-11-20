稱林智堅圖利遭告一審判賠30萬 陳智菡：悖離常理無法接受將上訴

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡先前質疑，新竹馬偕兒童醫院在前市長林智堅任內期間，容積率從250%暴增至450%，比京華城案比例更高，涉及圖利爭議，林智堅先前對此提告求償200萬元，台北地方法院審理後，今（20）日判陳智菡應賠償30萬元，全案可再上訴。對此，陳智菡回應，她的發言內容攸關公共利益 ，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

廣告 廣告

陳智菡。（圖／資料照）

陳智菡說，首先她發言前，已查證台北地院108年度聲判字第321號交付審判案件的裁定內容，當中明確提到：時任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢曾於107年8月30日馬偕院內董事會中說：「已經與市府相關Key-Person溝通，包括市長，我方請他吃飯，在餐廳裡，林智堅市長親自保證百分之四百五十，將來透過黨政協商，絕對不會有問題」。蘇聰賢發言時之身分是新竹馬偕院長、時空背景是馬偕董事會上在討論新竹馬偕醫院新建工程的發包基礎，相關談話內容均載於判決。

陳智菡說，此外，她立論基礎是在強調：「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押 柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」她的發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，她將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。



更多FTNN新聞網報導

政院再推財劃法修法 白轟忝不知恥：將提出具體作為反制政院作為

政院再推財劃法修法 藍轟毀憲亂政：先等政院是否針對已三讀修法提覆議

王義川質疑輝達案圖利引爭議 李四川：身為立委應檢討修法讓公務員有大膽做事環境

