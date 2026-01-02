稱柯建銘是「老大」可喬總預算 柯文哲喊：我現在是朝廷欽差要犯

記者劉秀敏／台北報導

民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨立法院黨團（圖／翻攝畫面）

民眾黨創黨主席柯文哲為協助黨籍立委陳昭姿推動《人工生殖法》納入代理孕母，今（2）日親赴立法院拜會朝野立委，下午3時並拜會民進黨立院黨團。針對民進黨團再度提及總預算案，柯文哲稱柯建銘是「老大」、「你們坐下來喬就好」，柯建銘回應「喬要你們同意」並指柯文哲是關鍵，提醒他回去要交代白委，柯文哲則自嘲身無官職，「我現在是朝廷欽差要犯」。

柯文哲今日中午先拜會民進黨團總召柯建銘，下午再拜會民進黨立法院黨團，除柯建銘外，包括幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與副書記長林月琴均出席與會。

柯文哲表示，他覺得沒有爭議的先處理，就是民生法案，這也是陳昭姿當立法委員最大的期望。柯文哲並自嘲，自己坐牢坐一年，出來忙著官司也沒時間處理，上禮拜案子才辯論終結，這禮拜就出來幫忙，「我是希望說沒有爭議的先處理，在立法院只要有老柯都可以解決的嘛！」

柯建銘直言，大家都知道陳昭姿非常關心《人工生殖法》，「那我在這裡就直接回答好了，有關《人工生殖法》，因為行政院有版本，所以我們會照院版走，至於結論會怎麼樣，我們尊重立法院。」話鋒一轉，柯建銘表示，既然柯文哲來了，黨團比較期待要談的應該是「軍購」和「總預算」，希望能夠幫忙。

柯建銘說完，便將麥克風轉向柯文哲說了聲「拜託」，柯文哲則回應：「這個你們坐下來『喬』就好了」，柯建銘回：「喬要你們同意啊，你是關鍵！」柯文哲說：「沒有啦，我們哪有什麼關鍵？你老大以前都沒問題，現在會有問題？」

柯建銘指出，柯文哲的意思大概就是說，軍購跟總預算，柯文哲是認為立法院應該可以坐下來談的，「好，那我們就敬請期待！」一旁的柯文哲也頻頻點頭，表示該怎麼做就怎麼做，柯建銘也點頭說：「對對對，還是你頭腦比較清楚。」

接續發言的陳培瑜則表示，剛剛柯文哲說可以坐下來「喬」，可是在程序委員會，總預算又被擋住了，如果程序委員會沒有辦法表決過關，或藍白要決議繼續擋，「坐下來喬也是沒效」，因為它就是沒有辦法審、就是沒有辦法討論、就是沒有進委員會。民眾黨在程序委員會也有席次，關鍵席次可以展現態度，如果真的按照柯文哲所說的「可以喬」，期待下個禮拜二程序委員會，可以看到關鍵席次的態度。

「來者是客啦！」柯建銘發聲打圓場，但也不忘提醒柯文哲「講這樣聽得懂吧？程序委員會我們就期待，你要交代（民眾黨立委）欸。」柯文哲稱自己現在沒有官職，「我現在是朝廷欽差要犯」，鍾佳濱則稱柯文哲是「精神領袖」。

民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨立法院黨團（圖／翻攝畫面）

陳昭姿表示，今天柯文哲跟她來拜訪，就是希望能夠好好討論，有疑慮的地方願意用最嚴格的方式處理，且目前民眾黨版《人工生殖法》大概也是最嚴格的，但如果有疑慮，可以把法修得更嚴格，因為子宮病變而有生育困難的人，他們不用「勸生」，就是等著這個法能夠解禁。她知道，政府對於解決少子化問題做了很多努力，但是努力還沒有看到成效，所以是不是除了鼓勵能夠正常生育的人之外，對於這群需要醫療協助或需要其他方式幫助的人，也能夠讓他們完成心願。

鍾佳濱回應，每次在一場，陳昭姿都會就《人工生殖法》跟民進黨團很誠意地溝通，但其實《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放的是民眾黨團版本，民進黨則是走中道立場，介於國民黨版與民眾黨版之間。所以，如果未來三個黨團都能夠針對這些案子務實地討論，如柯文哲所說沒爭議的先處理。

鍾佳濱直言，未來民眾黨團可以跟民進黨走近一點，「可能你們的案子會比較好通過」，因為以《人工生殖法》來說，現在民眾黨跟國民黨是距離最遠的，希望未來能夠有機會多和民進黨合作。



