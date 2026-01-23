稱民調非關鍵指標 何欣純直言對手應表明普發現金立場

何欣純直言對手應表明普發現金立場。（林弘笙攝）

近日台中市長選情民調起伏引發關注，民進黨台中市長參選人、立委何欣純23日表示，對各家民調都尊重，不以數字作為選戰依歸；部分潛在對手遲未正面表態普發現金議題，應回應市民期待，只要政策對市民有利，就要清楚說明立場。

何欣純表示，近期有不少民調結果，她都選擇尊重，且民調不是最重要的指標，真正該做的是回到基層、傾聽民意，「抓緊、握緊每一雙市民的手」，無論民調如何，她都會更加努力。

台中普發現金議題，何欣純指出，盧秀燕市長曾說：「如果有錢誰不想發」，並將責任歸咎於中央，她認為「盧市長到底想不想發，才是重點」；既然牽涉預算問題，目前中央總預算仍在立法院卡關，盧市長應勸說台中市的國民黨立委，要求黨團盡快排審、通過總預算，讓台中市能夠盡早拿到經費與補助，這個才是正辦。

何欣純直言，她可以理解盧市長不願表態的情況下，未來可能的對手有所顧慮，但市民就是希望能夠普發現金，應明確表達立場，「只要對市民有利的，我認為就應普發現金，該普發就普發」。

