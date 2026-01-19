稱洪詩「把屎把尿」遭指PUA！李運慶親哥道歉了 「只想分享弟媳的好」

李運慶和洪詩除了大女兒外，還有剛出生的二女兒。（翻攝IG）

男星李運慶的哥哥李運泰，近日因去年10月向曾是女團成員的弟媳洪詩（洪詩涵）致謝的貼文，被批「把洪詩當傭人」，引發網友激烈爭論，洪詩本人也出面緩頰。對此，李運泰昨（18日）出面澄清，對用詞不精準造成誤解表示抱歉，也強調自己只是單純分享洪詩的優點。

李運泰表示，家中在申請到巴氏量表後，便立刻幫爸爸請看護，「我和我弟、和我媽，我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。」至於洪詩幫父親按摩腳底，他解釋那是洪詩主動提出想協助讓爸爸血液循環，「其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵等於傭人。」

廣告 廣告

李運慶和洪詩婚後感情穩定、互相體諒。（翻攝IG）

他也為先前貼文中寫到「把屎把尿」一詞致歉，表示自己只是形容「簡易的照顧行為」，因當初沒想那麼多、用詞不夠精準才造成誤解。面對網友質疑監視器畫面的部分，李運泰表示，該影片是李運慶與洪詩曾自行公開在社群的畫面，「我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。」對於貼文中一些引發爭議的語句，如自稱長得比弟弟帥、或說洪詩很幸運等，他澄清這只是「自嘲和自認為的幽默」，「如果少數文字有造成某些人誤解抱歉讓你誤會了，文章重點只有能娶到詩涵有多榮幸有多感謝。」

李運慶的哥哥在社群因發言引起爭議致歉。（翻攝Threads）

李運泰也提到，希望大眾別因為自己的片面文字，就斷定弟弟和弟媳的婚姻全貌，「很單純只想分享洪詩的好，對內文好奇的人，可以多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻， 謝謝所有關注文章鼓勵和批評的網友。」

更多鏡週刊報導

李運慶喜當二寶爸 感性告白愛妻洪詩：她懷孕39週真的太辛苦了

洪詩產後首次帶寶寶亮相！ 與李運慶因小孩爭執「慢慢找平衡點」

洪詩產檢「寶寶遺傳1疾病」 李運慶難過車上落淚