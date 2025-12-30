稱為對抗民進黨司法迫害 國民黨成立「司法正義律師團」

國民黨今（30日）召開「司法正義律師團」成立記者會，國民黨文傳會主委吳宗憲直指，政府玩弄司法，中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題。（圖／國民黨提供）

國民黨今（30日）召開「司法正義律師團」成立記者會，國民黨文傳會主委吳宗憲直指，政府玩弄司法，中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此黨中央募集有志之士成立「司法正義律師團」，目前已有超過70位執業律師加入。

吳宗憲今說，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加中。

廣告 廣告

吳宗憲向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。

吳宗憲指出，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；而成立「司法正義律師團」是鄭麗文主席競選黨主席時就有的想法，也多次對外公開，且上任後高度關注以及親自推動的重要工作。

吳宗憲表示，中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

國民黨發言人江怡臻表示，可預見明年地方選舉，總統賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。

江怡臻說，感謝律師們提供最專業、最穩固的一道牆。國民黨將會邀請更多律師加入，不管是站在第一線，或是站在手無寸鐵的民眾背後，將會陪大家走過每一個偵查庭，陪大家打贏每場法律戰，這就是守護中華民國憲政的尊嚴。



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文喊徵召李四川選新北市長 黃國昌：尊重國民黨內民主程序

鄭麗文喊徵召李四川選新北！劉和然盼尊重機制 國民黨：會按程序協調

政院拍板修《兩岸條例》立委赴陸須經許可 國民黨團嗆：邁向獨裁的開始