稱版圖錯繪、形象污名化 中國鼓勵「舉報危害統一遊戲 」

台灣團隊打造的手遊《逆統戰：烽火》，聚焦反共題材，今（2025）年4月一推出就引發關注，香港國安處6月以該遊戲包裝台獨、港獨，違反香港《國安法》，禁止下載，反而吸引民眾好奇下載。

無獨有偶，台灣遊戲團隊「赤燭」2019年推出《還願》，遊戲內容暗藏「小熊維尼哏」，引來中國玩家強烈抵制，被迫下架，最後在官網重新上架。

不只台灣遊戲踩到中共敏感神經，以二戰為背景的外國遊戲《鋼鐵雄心IV》，也被發現玩家選擇「英屬印度」勢力，可以佔領西藏當領土，但選擇中國陣營卻無法納入西藏，引來中國網友抵制聲浪。

中國國安部發文要求中國玩家警惕境外遊戲，還說若有涉及危害國家統一、主權和領土完整，可直接舉報。

電競主播SoBaD表示，「對於遊戲廠商來說，本來就會去避開關於一些比較政治敏感的議題，就是一個遊戲，你只要做得好，大家就是會去玩它，不太會去特別需要去討好大陸玩家，比較少見。」

電競主播認為，遊戲廠商為了打進中國市場，大多會避免遊戲涉及政治議題。

對於中共加大看管境外遊戲，明文表示，遊戲涉及中國版圖時蓄意錯繪，將台灣從中國劃分出去，也將有中國元素的角色設為陰險狡詐的形象，都能舉報，外界解讀，中日因台海議題關係緊張，引起國際關切，中共試圖控管不利自己的言論持續散播。

台大政治系副教授陳世民認為，「它這樣子一種作為，其實也管不到國際社會其他國家設計遊戲的公司，至於說對於他們自己國內一些老百姓在玩這些遊戲，我相信這些老百姓，他也不會去特別關注這樣的議題。」

至於中共擾台不間斷，國防部25日表示，偵獲共機11架次、共艦5艘出海，也罕見地再次掌握中共1顆空飄氣球現蹤台海。