稱狂打黃國昌是怕柯文哲被黃架空！李貞秀爆黃要大家別戴KP徽章

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，在遭開除後，將砲火對準民眾黨主席黃國昌與黨團主任陳智菡等人。李貞秀今（15）日受訪時說，她從頭到尾會這麼打黃國昌，是很擔心柯文哲被黃國昌架空。李貞秀也說，不是黨徽被改，而是以前會別KP胸章，但黃國昌後來下令只別台灣logo的徽章。

李貞秀。（圖／資料照）

李貞秀說，黃就是叫大家說，以後大家都別那個台灣的，不要別KP了，這是黃國昌有講的，在會議上講的。

另外，對於砲轟陳智菡，李貞秀今天繼續炮轟稱，他們兩位（陳智菡夫婦）在對民眾黨一直以來，所有付出的前輩的打壓，都是同樣一貫的手路，就是先媒體抹黑，然後再用側翼網軍，然後再發動小草攻擊自己黨內的人，一次一次都是這樣。

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至於批陳智菡夫婦為蛀蟲，李貞秀今繼續轟，兩人拿民眾黨最多薪水，我們所有人的付出，所有黨公職被鬥的，大部分都是沒有拿薪水、是在幫民眾黨募款、出錢、出力的，他們兩夫妻是從頭到尾領高薪的，「所以我說他們是蛀蟲不為過」。



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