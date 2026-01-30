稱球星前夫巨鵰「像3罐可樂疊一起」 網紅腥辣直播慘挨告

網紅貝莉茵在直播大談前夫下體尺寸，遭後者提告求償。（翻攝自IG@haleyybaylee、X）

美國網紅海莉貝莉（Haley Baylee）去年底在一場直播中，爆料前夫、NFL退役球星卡利爾（Matt Kalil）的下體尺寸過於驚人，是導致兩人離婚的主因。然而卡利爾不滿貝莉為博流量公開他的隱私，決定提告求償7.5萬美元（約新台幣235萬元）。

貝莉2022年與卡利爾離婚，去年11月她與實況主馬龍（Marlon）直播時，談到婚姻之所以僅維繫7年，導火線其實是兩人床事不合。貝莉在鏡頭前形容，卡利爾下體巨大的程度像是「兩罐可樂疊在一起，甚至還有第三罐」，即便兩人嘗試過各種治療方法，都無法克服前夫巨大的生理障礙，「這根本不可能，除非我哭著做。」

儘管貝莉表示前夫為人極佳，遺憾兩人不能繼續走下去，但卡利爾得知她的言論後非常不滿，認為貝莉講的話已構成侵犯隱私，並藉此不當得利，破壞他退役後的低調生活，造成他和現任妻子的困擾，決定提告求償。

不過貝莉主張自己只是陳述事實，且他多次公開稱讚前夫為人，絕無貶低卡利爾的意思，希望法院駁回訴訟。

