稱結束營業「1折出清」！體育用品店遭冒名詐騙 老闆：很困擾

有詐騙集團行徑非常囂張，冒名彰化1間經營20年的體育用品店，在網路社群發文行詐，貼文內容盜用店裡一整面棒球手套的照片，還說要結束營業，用品1折出清，有民眾看到貼文上當，被騙了5萬元，PO文提醒大家不要受騙，沒想到竟有疑似詐騙集團的成員在底下留言開嗆「這麼假也有人信」，還說要警察來抓他，行詐還嗆人的行為，讓被冒名的店家相當傻眼，店家說因為被冒名，有不少民眾打電話來確認，電話接不停，提醒民眾看到訊息記得查證。

體育店老闆說：「那是詐騙，詐騙。」接起電話，不停澄清，原因就是，有詐騙集團在網路貼出照片，裡面是一整片牆的棒球手套，還寫下店家名稱、地址，說本店因經營不善面臨倒閉破產，全場手套1折處理，有民眾看到訊息，來店裡逛才知道是詐騙。

非當事民眾說：「看到(貼文)才來的，你剛剛這樣講我才知道(是詐騙)。」還有民眾也上當被騙5萬元，在社群PO文提醒，卻被這名疑似詐團的成員，留言嗆聲，說「這麼假的東西也有人信」，還嗆「做筆錄有毛用我錢都花完了，快去報警讓警察抓我好害怕」。

體育用品店老闆說：「找個主題出來騙吧，棒球現在熱門，他(詐騙)就要蹭棒球。」店家說，他們已經在彰化鹿港當地開了20年，經營都很穩定，這陣子卻碰到詐騙集團盜圖，詐騙不知情民眾，這次更是把店名，地址都寫出來。

彰化鹿港警分局鹿港所長楊木欽說：「請(體育用品店)負責人，撥空到派出所報案。」體育用品店老闆說：「第一天大概有兩三百通跑不掉。」無故被冒名盜圖，店家也很困擾，會向警方報案自保，也提醒民眾別被騙，看到訊息記得打電話跟店家查證。

彰化鹿港警分局鹿港所長楊木欽說：「請負責人撥空到派出所報案，受理後依法偵辦。」警方接到民眾報案後，就會介入偵辦，要將這位涉嫌詐騙民眾還留言嗆聲的詐團成員，依法逮捕。

