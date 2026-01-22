稱綠營南二都選情艱困! 郭正亮：「他」初選贏太少必輸 柯志恩只需做這事....

前立委郭正亮近期出席網路節目時，宣稱民進黨在台南、高雄兩地的選情十分艱困，並爆料有命理師針對高雄市長選舉進行占卜，認為賴瑞隆很可能會敗給柯志恩。 圖：截自觀點 YouTube頻道（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著 2026 縣市長選舉不斷逼近，各黨派的選舉布局與策略也受到輿論廣泛的關注。前立委郭正亮近期出席政論節目時表示，台南、高雄兩地的選情十分複雜，認為綠營此次選情非常艱困。另外，郭正亮也指出，有一位命理師針對高雄的選情進行占卜，認為民進黨高雄市長候選人賴瑞隆「很可能無法取得勝利」。

郭正亮 21 日出席網路節目《大新聞大爆卦》時表示，民進黨在台南、高雄兩地的選情十分詭譎。其中，代表民進黨參選台南市長的陳亭妃與黨內的「新潮流」派系存在超過 10 年的恩怨，以及「等 8 年」、「等 4 年」等內部卡位問題，讓民進黨在台南市的選情變得更加複雜。郭正亮認為，國民黨的台南市長候選人謝龍介已經展現出驚人的戰鬥能力，「是民進黨『不得不正視』的一大威脅」。

針對高雄市的選情，郭正亮分析指出，與林岱樺、邱議瑩、許智傑等其他競爭者相比，賴瑞隆的資歷最淺，可能難以獲得選民的支持。郭正亮表示，民進黨 4 位候選人的民調差距非常小，「賴瑞隆贏的太少，完全無法重現陳其邁當年一出線就獲得 40% 民調支持的戰鬥力」。

郭正亮續指，除了資歷較淺外，賴瑞隆面臨的另一個問題，就是前輩「花媽」陳菊現在身體不好，無法對其提供協助。「花媽現在身體不好，總統賴清德對高雄也不熟，黨內無法提供足夠支持的情況下，民進黨在高雄的選情可能充滿變數」。郭正亮也進一步爆料稱，一位高雄的命理師針對此次選舉卜了一卦，認為賴瑞隆很可能在此次選舉中，敗給國民黨的競爭者柯志恩。

郭正亮強調，柯志恩並非完全沒機會選贏賴瑞隆，「如果柯志恩夠聰明，三不五時肯定陳其邁的施政結果，就可能拿到一些中間選民的票」。

