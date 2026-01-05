稱繳稅多、分配少 鍾東錦轟中央：在教育和醫療都虧欠苗栗

苗栗縣的運動好手在近4個月來於各項賽事屢獲佳績，一共囊括37金、44銀、35銅的亮麗成績。縣長鍾東錦今（5）日上午接見選手和教練並予以表揚，不過他也因為《財劃法》砲轟中央，尤其在教育和醫療方面虧欠苗栗太多。

苗栗縣長鍾東錦5日上午參加縣內體育績優團隊表揚活動。（圖／苗栗縣政府）

鍾東錦表示，教育部來文指出，由於牽涉到《財劃法》相關條文，後續對於地方政府新建教室的經費將不再補助。鍾東錦提到，頭份國中新建30間教室，以及文中3和文7校舍工程，即使部分已進入規劃階段，現在也都面臨「前途未卜」窘境，縣府正研擬因應對策。

鍾東錦直言，自己當初看到這份公文時也嚇了一跳，而且也很火大，他痛批中央至今連苗栗縣在《財劃法》的財政分級都弄不清楚，其實不見得完全反對民進黨的版本，重點是希望把數字開誠布公，而非只是向立委施壓，這樣反而使政治亂了套；所謂政治應該可以協商的，否則大家都將陷入痛苦之中。

鍾東錦指出，苗栗縣上繳的稅款多，但分配到的額度卻比屏東、嘉義都來得少，很明顯就是被虧待的縣市。在醫療品質方面，部立醫院的重症和癌症大樓已經延宕5年，醫療品質偏弱，衛福部有責任和義務專案輔導且加速升級。在教育方面，縣內也沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議。

