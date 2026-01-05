稱美國不會參與委內瑞拉治理 盧比歐：透過石油封鎖推動改變

就在馬杜羅預定5日星期一在紐約出庭之際，美國國務卿盧比歐4日接受多家媒體專訪，強調美國並未與委內瑞拉交戰，但會透過石油封鎖進行施壓而推動改變。

主持人向美國國務卿盧比歐提問，「現在是誰在負責？你們現在在掌管委內瑞拉嗎？」

盧比歐回應，「是啊，我的意思是，我讓人一直在關注這個問題，我們期待委內瑞拉發生改變，但最急迫的改變是那些符合美國國家利益的改變。」

主持人問道，「委內瑞拉的選舉會在30天的多久舉行？」

盧比歐表示，「選舉，我認為現在下結論還為時過早，他們將繼續面臨石油禁運、他們將繼續面臨來自美國的壓力，如果運毒船隻試圖駛向美國，我們將繼續打擊它們。」

委內瑞拉目前局勢高度動盪，軍方已經宣布承認遭到罷黜總統馬杜羅的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為代理總統。

委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）說道，「今天針對的是委內瑞拉，明天就可能針對任何國家或地區。」

即便總統馬杜羅已被美國跨境逮捕，委內瑞拉政府武裝後盾，也是經常鎮壓或殺害馬杜羅示威者的惡名昭彰民兵「集體組織」（Colectivos），仍騎著摩托車或開著車在港口城市馬拉開波街頭巡邏。馬拉開波是委內瑞拉石油產業的重鎮、毒品生產與走私熱點。