稱美國是恩人、大陸是親人 鄭麗文：親美、親中為何只能選一邊？

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

英國首相施凱爾今訪中，也是英首相時隔8年首次訪中。國民黨主席鄭麗文表示，英國是美國最鐵兄弟，但連施凱爾都說不需在美中選邊站，台灣也應如此，美國曾是我們恩人，但大陸是我們親人，親美、親中為何只能選一邊？

鄭麗文說，中華民國絕對不忘記美國情誼，但也做不出骨肉相殘的事情，不需要在美中間選擇，希望兩岸和解也能帶來美中和解合作，這才是人類之福。

鄭麗文表示，國民黨希望台海和平穩定，扮演的橋樑不只要讓台海沒事、和平、穩定，不需要開啟冷戰的2.0，更希望第一島鏈是和解、和平的島鏈，從台灣出發、台海開始，希望全世界攜手為和平穩定盡心力。

鄭麗文說，下週一國共兩黨智庫論壇平台，是跨出成功第一步，之後還會繼續延續與擴大，接下來歷史發展路線，可能就從今天起會有完全不一樣局面。

