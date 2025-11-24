稱美烏和平計劃「有重大進展」 盧比歐：川普很滿意

美國國務卿盧比歐表示，「28點和平計劃」仍須修改。(AP)

烏俄戰爭進入第4年，美國總統川普近日提出「28點和平計劃」，要求烏克蘭讓步，美國與烏克蘭高層官員於當地時間23日針對此草案進行磋商。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於會後指出，此次會談「取得重大進展」，川普也表示相當滿意，而原本提出的27日回覆期限則可再進行修改。

烏克蘭與美國官員於當地時間23日針對「28點和平計劃」展開會談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中指出，目前情勢朝正向發展，烏克蘭將堅持具保障且尊重國民的和平方案，也會優先考量在對抗俄羅斯戰事中犧牲者的付出。

廣告 廣告

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，此次會談「取得重大進展」，川普也表示相當滿意，各方努力縮小分歧，針對原本多達26至28點的計劃內容進行條目精簡與整合，原本提出的27日回覆期限則可再修改，最終協議還需各國領袖拍板定案。此外，盧比歐（Marco Rubio）說明，美烏會談仍持續，第2輪協商即將展開，日內瓦會議將是推動和平進程的重要過程。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）則在社群平台表示，與美國代表團的第1輪會談「非常有成效」，雙方將在當地時間很快地進行第2輪會談，與歐洲一同推動提案。





更多《鏡新聞》報導

還想拿諾貝爾和平獎？ 川普和平方案促烏割地

美版「烏俄和平28點方案」曝光 澤倫斯基：願談但有紅線

雙普通話俄烏有解？ 英揭中每天威脅國安1／戰斧讓普丁上談判桌？ 「雙普會」將於匈牙利登場