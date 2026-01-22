稱臺灣是可信賴「非紅供應鏈」 賴清德：國防安全是經濟發展基石
賴清德總統今（22）日上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時表示，面對全球局勢動盪，臺灣不僅走出困局，在2025年交出亮眼的成績單，針對對等關稅，政府也為企業爭取到公平的機會。賴清德以「天時、地利、人和」說明政府產業政策三大方向，包括積極推動AI新十大建設、強化國防與國防工業、深化與美、英、日及東南亞等主要夥伴的雙邊經貿合作，帶動經濟成長、就業與投資全面向上。並強調，國防安全是經濟發展的基石，國防特別預算不僅守護國家安全，更是推動產業升級的重要動能，期盼團結向前，站穩世界舞台，讓臺灣更好，為年輕世代打造更好的國家。
賴清德致詞時表示，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。國際媒體《經濟學人》曾以封面和特稿形容臺灣是「全球最危險的地方」，CNN知名記者札卡利亞（Fareed Zakaria）也曾在《GPS》節目中提出類似論述。而國內人士也曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，臺灣經濟將崩潰」等論述。
賴清德說，這些事情都沒有成真，俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但臺灣仍屹立不搖，臺海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資臺灣。事實上，在Covid-19疫情後，因為地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而臺灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」的據點。
賴清德提到，去年4月2日，美國川普總統祭出對等關稅，因2024年臺灣對美國貿易順差高達739億美元，預計對臺灣課予32%對等關稅，引起國內外人士擔心，以經貿為導向的臺灣恐難以走出困局。不過，臺灣今天不僅走出困局，更爭取到更好的機會。
賴清德表示，政府全程掌握對等關稅相關議題，更全員投入，有需要時隨時開會，即時解決問題。政府同時進行全盤規劃，不僅評估臺灣的優劣處，也站在美國的立場思考，更納入與周邊國家的競爭關係，確認最終方向後，全力投入。近日結果出爐，行政院鄭麗君副院長率領的談判團隊十分辛苦，對等關稅從原本的32%，到階段性的20%暫行關稅，現在更降到15%且不疊加，與臺灣主要的競爭國家如日本、韓國站在同一起跑點。
賴清德指出，臺灣企業不怕競爭，只要求公平；只要有與韓國、日本、歐盟相同的競爭條件，就是臺灣企業最大的機會。去年，即使身處充滿不確定性的環境，臺灣人民與企業仍交出一張亮眼的成績單，這何嘗不是臺灣經濟崛起的一年，經濟成長率高達7.37%，創15年來新高；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好，同時股市收在2萬9千點以上。今年才開始不久，股市已逼近3萬2千點，中經院也預估今年經濟成長率將達4.14%，顯示國際社會持續看好臺灣。雖然尚未見百花盛開，但已能感受春天的氣息，臺灣的經濟新局已經打開，並呼籲大家不要遲疑、不走回頭路，團結向前迎向更好的未來。
賴清德接著以「天時、地利、人和」三大方向分享政府在產業布局方面的策略。就「天時」而言，面對全面智慧化時代，為確保臺灣在下一個世代競爭優勢，行政院已推出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，創造15兆元產值，至2040年前培育50萬名AI應用人才，並推動人才培育、「智慧創新算力中心」、「國網雲端算力中心」與穩定電力供應等四大基礎建設，同時發展量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術。最終目標要創造兆元產值的軟體平台、幫助中小企業升級轉型導入人工智慧、打造臺灣未來的智慧生活圈，讓臺灣生活更便利、行政更具效率，也讓國家更有競爭力。
在「地利」方面，賴清德指出，中國對臺灣構成威脅，但有道是「國無外患，國恆亡」，應將其轉化為臺灣更安全、更進步、更繁榮的力量。並重申，捍衛國家主權、維護民主自由生活方式、維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下維持跟中國的對話交流、促進和平共榮的承諾也不會改變。但前提是必須擁有堅強的國防。政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「臺灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，臺灣一定要大力扶植國防工業。
賴清德提到，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，臺灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，我們絕對不能妄自菲薄。在Covid-19時期，臺灣能很快的全力生產製造口罩的機器，由此可以看出臺灣工業鏈的健全。從基礎工業到高科技產業，皆是國防工業發展的重要基礎。面對中國威脅，我們不僅要強化國家安全，也要順勢發展國防工業，帶動臺灣經濟進一步升級轉型。因此這筆國防特別預算的功能不單是國防，也有相當大的一部分是在推動產業的發展。
在「人和」方面，賴清德提到，臺灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，即使臺灣的條件都符合，是成熟的經濟體、也是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但要參加多邊的區域經濟有其困難性。因此，從蔡總統開始至今，臺灣積極強化雙邊關係。我們已跟美國簽署首批「21世紀貿易倡議」，後續也會持續努力。另外，也簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），臺美將在此平台上進一步深化雙邊經濟合作，在對等關稅談判的條件下深化臺美經貿合作。
賴清德同時提到，臺灣也與英國簽訂了「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年在此架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等三項協議；去年年底也與日本簽訂了數位貿易協議。這幾年來分別與臺灣重點投資的東南亞國家重簽「雙邊投資保障協定」及「避免雙重課稅協定」。政府會持續強化臺灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓臺灣不僅可以站得穩，也可以走得遠；讓臺灣的企業可以立足臺灣、布局全球、行銷全世界。希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到臺灣企業，這就是臺灣的經濟戰略。
最後，賴清德強調，臺灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。臺灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展。國際社會肯定臺灣，大家也要對自己的國家有信心。期盼團結合作，共同的目標就是讓未來的臺灣比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家。
