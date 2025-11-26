稱與習近平、高市關係非常好 川普：那個區域應該沒事

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞聯袂走上空軍一號。美聯社



美國總統川普週一先後和中國國家主席習近平與日本首相高市早苗通話，外界認為通話內容可能涉及中日近來的緊張關係。川普週二（11/25）談到與習近平和高市的通話氣氛良好，雖然他並未透露內容，但特別表示他認為「那個地區應該沒事」，顯示通話內容確實有關中日關係。

川普週二在空軍一號上被媒體問及與高市早苗的通話狀況。川普說：「談得很棒。我和她（高市）關係很好。我也和中國的習主席有很好的通話。所以我認為世界上的那個地區應該沒事。」

記者追問他和習近平的通話內容，川普回說：「大多和貿易有關。我和習主席談了很多，但主要是貿易和買我們的農產品，而他同意我的看法…我要他加速購買腳步，還要他多買一點。他或多或少同意這麼做。我想你們會很驚訝習近平將採取的行動。我和他關係很好，非常好。我喜歡他，他也喜歡我。我明年4月就要去那裏(中國)。」

川普接著談到日本，說自己才剛從日本回來不久，而他和新任首相高市早苗關係很好。他還盛讚高市早苗：「她很聰明，很堅強，會是一個很棒的領導人。」

高市早苗本月7日在國會答辯時提及「台灣有事」可能觸發日本發動自衛防禦，此說法引發中國怒火，並發動一系列反應措施。

習近平據稱週一主動致電川普表達中方立場，川普事後並未說明兩人談話內容是否涉及「台灣有事」紛爭。不過從川普週二所說「那個地區應該沒事」來看，他可能有稍微居中調解或了解中方接下來不會再擴大報復。

