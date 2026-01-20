稱花蓮縣長「選真的」 何啟聖直言終結政治壟斷 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

日前宣布投入花蓮縣長選舉的資深媒體人何啟聖今（20）日《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，針對自己決志競選花蓮縣長直言是「選真的」，2028是國民黨重返執政很重要的機會，所以2026會是2028的一個起身砲，剛好也碰到花蓮縣長徐榛蔚的任期屆滿，在立委傅崐萁夫妻輪政16年的情況下，現在是剛好終結家族政治壟斷很好的1個機會。

何啟聖表示，他不是在反地方派系及家族政治，台灣政治發展地方派系是1個自然而然生成的1個結果，他反對的是長期壟斷，而且傅崐萁曾因為坑殺了股市無辜的投資人，不只是違反證券交易法而已，是一連串的在股市裡頭做惡，而且也受到了，司法的審判。

何啟聖強調，他不是反對跟生人的改過自新，台灣社會是一個非常包容的，也願意給更生人1個機會，可是如果怙惡不悛，也就是執意要做惡，而且一連串的作惡，他就覺得這個是地方派系發展當中的一個偏差。

何啟聖說，在台灣其實有非常多地方派系、非常多的家族傳承，比如說像新北立委蘇巧慧，她何嘗不是一種傳承呢？陳水扁家族何嘗不是一種傳承呢？可是傳承沒有問題，但是要為民做服務，而不是為自己的荷包來爭權益，他覺得這是一個很重要的區別，所以在這次花蓮縣是一個很好的機會。

何啟聖指出，更重要的是他現在又還指定了一個接班人，就吉安鄉長游淑貞，全花蓮人都曉得這樣的一種所謂的傳承，所謂的接班，所謂的權位繼承人，傅氏王朝的過去的執政基礎不太可能百分百的轉移在游淑貞身上，因此這是一個很好去終結傅氏王朝在花蓮長期執政的大好機會，應該要把握，這不單是為國民黨在2028的選舉，先撕下了所謂黑金政治的標籤，另一方面可以讓台灣乾淨的民主能獲得重新解放的機會。

至於參選是否代表背後勢力？何啟聖否認，並稱是他個人淺薄自覺，台灣有非常多的人對中國國民黨有傅崐萁這號人物所貼上的黑金標籤，以及全黨都被受到影響，過去黨內也有人質疑傅崐萁是國民黨病毒，「趁你病、要你命」這種說法都出來了。他表示，在民國98年的選舉，傅崐萁執意要選縣長，當時黨主席是馬英九，馬以可能會影響國民黨形象而沒有提名傅崐萁，最後造成了傅崐萁自行脫黨，以無黨籍的身分去參選縣長。

何啟聖強調，過去國民黨有這樣的一個超乎了黨章及提名相關辦法的道德自覺，將傅崐萁不予提名，難道這樣的道德標準到了今天有下降嗎？而且這樣的一個下降，他覺得對國民黨高喊著所謂要改革會形成一個很大的嘲諷，所以這次國民黨應該要把自己納入到初選。

