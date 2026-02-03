稱莫迪同意停買俄國石油 川普將印度關稅降到18%

即使去年8月被加徵25%懲罰性關稅，使得印度輸美關稅成為全球最高的50%，這之後將近半年，印度都還在繼續採購每日150萬桶俄羅斯石油，占印度總進口的三分之一。

而去年9月起展開的美印關稅談判，現在終於談出成果。川普（Donald Trump）2日在社群平台上發文表示，由於印度同意不再買俄油，轉向美國與委內瑞拉採購石油，美國決定將印度基本關稅從25%降到18%。

川普還補充，印度總理莫迪（Narendra Modi）另外承諾購買價值超過5千億美元的美國商品。

同時間，莫迪也在X平台上證實這項消息，只是他完全沒提到不再買俄國石油，一般認為是保留彈性。

而才剛與歐盟結束20年馬拉松談判，達成自由貿易協定，又解除了美國的高關稅壁壘，莫迪3日在國會中獲得議員們熱烈掌聲。

消息傳出，印度市場也為之一振，印度Nifty指數早盤一度上漲5%，民間也充滿樂觀情緒。

印度民眾說道，「我覺得在未來，關稅有可能進一步降到8%或更低。」

印度貴金屬與珠寶商協會主席帕奇加爾表示，「今天隨著關稅下調，我們的寶石與珠寶產業將直接受惠，希望關稅能進一步降到零。」

不過CNN也指出，印度現在向俄羅斯買的石油，超出了委內瑞拉的產量。

由於委內瑞拉的石油基礎設施老舊不堪，要回到1999年社會主義政府上台前，每日產出300萬桶原油的水準，還需要10年的基礎建設的整頓與數百億美元資金投注。

長期下來，印度購油的轉向，確實將對俄國經濟帶來壓力。目前全球前三大採購俄油的國家排名分別是中國、印度和土耳其。對印度來說，俄國烏拉爾原油每桶折扣高達16美元，比OPEC和布蘭特原油便宜許多，吸引力還是相當大。

