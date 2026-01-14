稱蔣萬安推「無菸城市」太超過 張景森批：乾脆設放屁專區

台北市長蔣萬安擬推動「無菸城市」。(資料畫面)

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」規畫，研擬仿照日本設置「吸菸亭」，而非在戶外就能抽菸。對此，行政院前政務委員張景森今（14日）表示反對，直指該政策體現的是「虛偽、矯情」的治理姿態。

針對台北市長蔣萬安提出「無菸城市」規畫，禁止民眾隨意在路邊吸菸，行政院前政務委員張景森今（14日）在臉書發文表示，自己不抽菸，也不贊成別人吸菸，但他討厭用自己的道德立場去霸凌別人，正因如此，才對台北市政府近期計畫推動的「無菸城市」政策感到難以理解，「這項政策真正令人不安的是它所展現的治理姿態，是虛偽和矯情，是一個市長失去的判斷力」。

廣告 廣告

張景森指出，當市政府將原本以特定區域管制為主的禁菸措施，升級為「原則上戶外全面禁菸、僅在少數指定區域可吸菸」，等同於透過行政規範，實質壓縮一種對社會已經無害的行為。張景森直言，若這套邏輯成立，放屁造成的惡臭也會影響孕婦、孩童與嗅覺敏感者，對空氣品質毫無正面貢獻，「是否也該設立『無屁城市』，只允許在『放屁專用區』放屁？」

張景森解釋，當初室內禁菸之所以有高度社會共識，正因密閉空間中二手菸的危害具體而嚴重，但戶外空間本質上是開放、流動、可自行避讓的場域，若套用同樣強度的禁令，就不再只是風險管理，更像是一種生活方式的篩選，「以前只有曾祖父蔣介石做過這種事」。

張景森最後強調，這場圍繞「無菸城市」的爭論，真正該被檢驗的，並非市民是否支持吸菸，而是政府是否仍願意尊重比例原則與個人自由的界線。他直言，「城市不是無菌室」，民主社會的公共空間本就不可能「無味、無聲、無摩擦」，若一味將不順眼的行為趕入「專用區」，只會是「偽善與權力操作」。

★《鏡新聞》關心您：抽菸有害身心健康。





更多《鏡新聞》報導

中官媒「肉搜」沈伯洋！陸委會擬反制 國台辦：兩岸交流是大勢

要求同事開網軍帳號被拒惱羞開罵 鄭麗文幕僚黑歷史全被挖

去年底赴日完婚！名嘴徐嶔煌投入綠營初選 首戰這區北市議員