稱蔣萬安溫度勝官位、帥氣 鄒開蓮揭領袖魅力：民眾都想靠近他

鄒開蓮與蔣萬安自拍。翻攝「Rose 鄒開蓮」臉書



曾任Yahoo亞太區總經理、台灣世界展望會前董事長的企業家鄒開蓮，近日稱讚台北市長蔣萬安有領袖魅力，不是因為官位、人帥，而是有溫度，講話從不看稿子，不官腔官調，每個人都聽得懂。「我更懂了，為什麼蔣萬安到哪裡，民眾都想靠近他。」

鄒開蓮昨（10日）在臉書發文說，前天參加悠遊卡尾牙，蔣萬安也來了，引起一陣騷動，員工飯不吃了，擠到前面跟他拍照。她有一個小小但很深的感受。也更懂了，為什麼蔣萬安到哪裡，民眾都想靠近。

廣告 廣告

鄒開蓮分析，不是因為官位、人帥，而是因為蔣萬安講話，從不看稿子，而且不官腔官調，每個人都聽得懂。「他跟你說話時，眼睛會看著你。」「你會感覺到：他真的在乎。」不只是客氣、有禮貌，而是有想法、有見地，卻不居高臨下。」

鄒表示，「讓人願意聽你說話的關鍵，從來不是聲量，而是你有沒有把人放在眼裡。而這就是領導者的溫度。她說，也很榮幸接受市長的邀請，這幾年擔任悠游卡的董事，去年團隊逆勢交出了好成績，值得喝彩。

更多太報報導

政策急轉彎！才喊「使用者付費」 陳其邁端午餐免費+獎金加碼

AIT谷立言會蔣萬安談美台安全 網酸沒用：他老爸在中國趴趴走

短評／蔣萬安賣營養午餐的政治經濟學