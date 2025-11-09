稱蕭美琴赴歐洲議會非正式演說 藍委：民進黨政治表演秀

許宇甄指蕭美琴赴歐洲議會非正義演說，算不上外交勝利。資料照 廖瑞祥攝



對中政策跨國議會聯盟（IPAC）二〇二五年峰會日於比利時布魯塞爾歐洲議會召開，副總統蕭美琴應邀出席演說，創下台灣政府高層在外國議會演說首例。國民黨立委許宇甄今（9日）表示，賴政府將蕭美琴在歐洲議會的非正式演說包裝成重大的外交勝利，然而這既不是歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，質疑民進黨將外交工作變成一場政治表演秀。

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。

許宇甄上午透過國會群組發表聲明說，在民進黨執政下，台灣外交政策正呈現一種令人憂心的「務虛化」趨勢。民進黨政府沒有正視國際現實，迴避台灣地位的客觀限制，反而急於營造國際能見度的幻覺上，照片要漂亮、影片要動人、敘事要澎湃，看起來是在做外交，實際上看不到具體成果。

她說，蔡英文執政期間，台灣邦交國從22個跌落至12個，八年間斷交十國。這樣的成績單放在任何正常國家，外交部長早該引咎辭職，甚至可能成為政府危機。然而在民進黨的世界裡，負責外交的吳釗燮不但毫髮無傷，還一路坐上國安會秘書長，彷彿斷交是他的外交成績之一。

她批評，新上任的外交部長林佳龍也絲毫不落人後，延續前任的浮誇風格，甚至更上一層樓。從各種「亮相、觀光外交」，刻意營造成「國際突破」，比起實質進展，更像是在比誰的宣傳能力強。如今外交工作甚至上演「龍燮之爭」的荒謬戲碼，讓人民不禁懷疑，民進黨政府到底把外交當成國家任務，還是當成自家派系的舞台秀？

許宇甄認為，馬英九執政期間維持兩岸穩定互動，使台灣得以重新參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO），還成功取得 164 國免簽待遇，使台灣人真正「走出去」。這些都是可量化、可驗證、國際組織正式記錄的外交成果，而不是靠社群媒體轉貼、政府剪輯影片、官員自我加冕所製造的虛幻能見度。

許宇甄表示，賴政府將蕭美琴在歐洲議會的非正式演說包裝成重大的外交勝利，然而這既不是歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，更沒有政策成果，若以此就要定義為外交重大成就，難道不是典型的吹哨壯膽？民進黨將外交工作變成一場場政治表演秀，不敢面對兩岸現實，不願承擔外交後果，卻要人民為其冒進付出代價。

