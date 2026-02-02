稱蘇家「禍害新北」網炸鍋！更多網友揭蘇貞昌政績打臉：假新北人

記者盧素梅／台北報導

有網友在Threads上質疑行政院前院長蘇貞昌和立委蘇巧慧對新北沒貢獻，卻反遭大批網友打臉。（圖／翻攝自Threads）

2026年新北市長選舉，民進黨由黨籍立委蘇巧慧披掛上陣，但近期有網友在社群平台PO文，指之前新北有蘇貞昌已經夠可憐，現在「蘇巧慧橫空出世」，拜託不要再禍害新北市民，但遭到許多網友打臉指，「蘇貞昌時代是北縣的光榮時代」、「現在的新北市是蘇貞昌規劃完成的，後面的市長只是在吃老本」、「蘇巧慧已經當立委10年了，什麼橫空出世」、「有黃國昌比較可憐」。

有網友在Threads貼文表示，現在還是覺得之前我們新北人有蘇貞昌這個選項就已經夠可憐了，現在沒完沒了，橫空出世一個蘇巧慧，拜託你們蘇家不要再來禍害新北市民了。

對此，許多網友在文章底下留言打抱不平，怒批原PO亂帶風向，有網友說，新北市在蘇貞昌執政的8年下滿意度很高，尤其是一鄉一特色，幫助新北每一個地方找到特色發展在地經濟，後面的新北市長都只有在吃他的老本，結果你說他女兒出來禍害，妳確定妳之前是新北市人；還有網友說，周錫瑋、朱立倫、侯友宜執政，才覺得新北超可憐，另有網友表示，現在新北市大部分的公共建設有一大票是吃蘇貞昌的老本，後面的周錫瑋、朱立倫根本沒啥屁用。

還有網友說，說蘇巧慧橫空出世，請問罷免前科落跑立委黃國昌？台北市副市長李四川？講這種話不要用「我們新北人」，我們新人不會說這種讓人家笑的言論。另有網友說，蘇巧慧我不清楚，但蘇貞昌做得可是非常好，板橋後站改變、雙和醫院等，別讓你的發言感覺那麼無知可悲。還有人認為，新北市有蘇貞昌是最有城市光榮感的時期，你新北人？

另外，更有網友列舉蘇貞昌的政績，包括新莊運動公園、中和4號公園的國家圖書館、新北河濱公園、各行政區重劃、三峽北大特區、新莊副都心、淡水漁人碼頭、鶯歌陶瓷博物館等，都是蘇貞昌任內規劃，怒批原PO根本是假新北人，不然就是太年輕了，不懂過去真可悲。

