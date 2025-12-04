稱蘇巧慧「穿著漂亮」、年輕女主持「可能雪寶不懂」 李四川挨轟歧視女性

台北市副市長李四川表態參加國民黨內新北市長初選，被議員質疑性平觀念不足。翻攝李四川臉書



2026新北市長選戰，呼聲最高的國民黨台北市副市長李四川表態，「我當然要參加初選」，將在參加初選時辭去副市長一職。然而民進黨新北市議員張維倩今天（12/4）認為，李四川可能要補修「性平學分」，因為從2個案例就可發現他明顯歧視女性。

張倩維在臉書提到，急於表態參選新北市長的李四川，上週才因為拿「穿著漂亮」形容蘇巧慧的年輕創意而遭外界質疑歧視女性。結果昨天在黃暐瀚和雪寶共同主持的網路節目上，他再次展露對女性的歧視。

張倩維說，女主持人雪寶詢問翡翠水庫的用水問題時，李四川只不過解釋非常簡單的雙北共用翡翠水庫，卻加了一句「可能雪寶妳會聽不懂」，先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話。女主持人雪寶當下只能尷尬地回應這個「我知道、我知道」。

張倩維質問李四川，新北的許多地區也用到翡翠水庫的水，「是有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人『聽不懂？』」身為老藍男的李四川副市長，可能要去補修一下「性平學分」。

