稱行政院沒有什麼不能談 卓榮泰提但書：總預算、強化防衛韌性條例通過 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

對於立法院否決行政院提出的《財劃法》覆議案僵局，行政院長卓榮泰今（9）日表示，只要立院能針對中央政府總預算，以及強化防衛韌性特別條例都好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院無所不能談。

卓榮泰今日出席「2025行政院長與商業領袖座談會」會前受訪時表示，立法院目前最重要的工作有2個，第一是儘速審查明年度中央政府總預算，這筆預算攸關全國人民明年能否讓政府順利施政、推動國家發展、照顧人民，是最關鍵一項工作。第二則是盡快審查強化防衛韌性特別條例與特別預算，這涉及國家的主權與安全，同樣至關重要。

廣告 廣告

「立法院現在步步進逼、層層圍堵，提出許多目前不應該耗費大量時間討論的議案。」卓榮泰指出，包括《國籍法》，以及陸配六改四等事項，這些都不是當前最迫切議題，也不是行政院現在最在意、且影響明年能否順利執行的重要工作。

卓榮泰提到，接下來會與商業界的團體開會，國家重大建設都會依序推動，「但若缺少中央政府總預算，所有規劃都只能停留在想法，而無法落實為作法」。

卓榮泰強調，只要中央政府總預算，以及強化防衛韌性的特別預算能夠好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院沒有不能談的。他也說，目標就是讓人民得到照顧，國家能夠持續發展，主權受到保障，安全能夠被勇敢捍衛，「就是這麼簡單，沒有其他要求」。

照片來源：行政院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

同班同學出面澄清霸凌案無中生有 意外揭露何元楷兒時暖心救貓

拜會台鐵籲建立跨單位資訊平台 謝國樑：提升列車誤點應變效率

【文章轉載請註明出處】