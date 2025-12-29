稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻

政治中心／張尚辰報導

中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日將在台灣海峽及台島周邊海空域實施代號為「正義使命-2025」的聯合演習。網紅館長（陳之漢）表示，「解放軍是用來保護台灣的」、「當中國人成為世界第一，誰不想當中國人？」

館長25日接受陸媒《閱台海》訪談時指出，「我覺得時間是站在大陸這邊的，台灣的優勢也是站在我們在野這邊，只要給我們一點時間，我們可以把賴清德趕下來」。

館長續指，「解放軍是用來保護台灣，解放軍不是用來傷害台灣的，解放軍是保護台灣人，也請台灣同胞看到這個採訪，你必須要知道，同為中國人，中國人不能打中國人」。

最後，館長還強調，「我跟各位明確的報告，我是一個中國人，我也是一個台灣人，中國大陸越強大，台灣人就越來越多人認同自己的身分，當中國成為世界第一，誰不想當中國人？對不對？所以中國大陸持續強大，中國的軍力持續強大，我們全面支持」。

訪談發出後，不少網友都不認同此說法，紛紛留言，「全世界只有中國想打我們，你還說解放軍在保護我們」、「喜歡當中國人，你就過去那邊住不要回來了」、「你先做個表率、你先放棄台灣國籍，入籍中國，如果你過得比現在更好，就是最好的示範，你敢嗎？」、「把身分證註銷，才有說服力」、「舔的那麼徹底」。

事實上，今日中國人民解放軍東部戰區宣布，將組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台島周邊海空域，實施代號為「正義使命-2025」的聯合演習。演習內容涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等科目，並進行艦機多向抵近台島、諸軍兵種聯合突擊。

東部戰區發言人施毅陸軍大校也強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

