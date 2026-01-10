即時中心／廖予瑄報導

近日「代理孕母」相關爭議吵得沸沸揚揚，民眾黨立委陳昭姿更力推《人工生殖法》修法，8日時於立法院進行審查。對此，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽，指其為人工生殖領域的醫師，「難道不用利益迴避？」而陳菁徽稍早也發出聲明表示，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下做討論，因此為避免節外生枝，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查。」

陳菁徽表示，去（2025）年台灣出生人口僅10萬7,812人「再創新低」，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本，而此問題屬於朝野不可迴避的議題，並應思考各種解決方法，挽救少子女化，「守護台灣未來。」

接著，陳菁徽援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛在今（2026）年1月9日所發表的觀點，指出若納入代理孕母的《人工生殖法》通過，預測可微幅增加生育率約3%，「多少能挽救少子化危機。」她提到，代理孕母的制度涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向，「台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可咎。」

陳菁徽強調，代理孕母的議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚社會共識，並走出一條符合民意的道路。然而當前立院衛環委員會逐條審查的氛圍，「已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水」；因此為回歸理智討論，避免節外生枝，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」，她並呼籲，未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

原文出處：快新聞／稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查

