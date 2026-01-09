稱記者爆《鏡傳媒》資金來源遭「放鐵釘恐嚇」 黃國昌挨告誹謗開庭未現身

黃國昌日前陷入「狗仔門」疑雲，稱記者報導精鏡傳媒資金來源不明時遭「放鐵釘恐嚇」，精鏡傳媒提告加重誹謗。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌日前陷入「狗仔集團」跟拍疑雲，他接受媒體採訪時，質疑精鏡傳媒公司海外資金來源不明，還稱有上報記者報導此事，卻遭人在父親的汽車油箱內放置鐵釘恐嚇。精鏡傳媒認為，黃國昌明知他們並未教唆黑道恐嚇記者，且此案已有判決，只要稍加查證就知道真正的犯案者另有其人，決定對黃國昌提起加重誹謗罪自訴。台北地院今（1/9）日傳喚黃國昌出庭，但他未現身。

精鏡傳媒自訴指出，黃國昌去（2025）年10/1接受記者聯訪時，稱「海外資金我查得最清楚的就是精鏡傳媒集團，從成立到現在虧了十幾億耶，請問錢從哪裡來？」黃國昌當時具體指出，「精鏡傳媒集團最少有8億的資金從海外紙上公司、叫作一家MMG的公司，以借款的名義、以借款的名義，從海上紙、從海外的紙上公司、避稅天堂的紙上公司匯到台灣來。」

黃國昌當時質疑，「請問那個避稅天堂的海外紙上公司被後的資金來源是誰？是裴偉嗎（精鏡傳媒負責人、《鏡週刊》社長）？裴偉有8億嗎？不是、不是裴偉，真的要追查來源不明的資金喔，民進黨的看著精鏡媒集團，好好的去查清楚呀！」黃國昌也稱，當初有位上報記者追查精鏡傳媒的資金來源，記者父親的汽車油箱卻遭人塞滿鐵釘，直言「這個就是他寫這種調查報告惹來的禍。」

立委黃國昌去（2025）年10月1日曾接受媒體訪問，回應有關《鏡週刊》狗仔跟拍事件的報導。資料照。李政龍攝

精鏡傳媒認為，黃國昌明知該名上報記者報導有關其資金問題後，精鏡傳媒並未教唆黑道小弟或酒店少爺，在該記者父親停放在地下室的汽車中塞滿鐵釘、恐嚇該記者，卻在媒體上散布不實言論，提起加重誹謗罪自訴。北院今（1/9）日開庭，法官傳喚黃國昌到庭，不過他沒有現身，也沒委請律師代為出庭。

法官詢問精鏡傳媒的自訴代理人，如何推論黃國昌當時有指明或暗示精鏡傳媒曾「教唆黑道小弟」恐嚇？

自訴代理人先是概述黃國昌有關「放鐵釘」的言論，接著指出黃國昌的發言全然沒有提到，「鐵釘事件」其實與該名記者的另一篇有關職籃球隊幕後資金來源的報導有關，且真正的犯案者已遭新北地院判刑確定。自訴代理人表示，黃國昌只要簡單查詢一下就可查到判決，卻將「鐵釘事件」與精鏡傳媒作連結，顯然成立加重誹謗。

由於黃國昌並未到庭，法官先確認精鏡傳媒方面有無證據聲請調查，即諭知本件候核辦，將再擇期開庭。

鐵釘示意圖。取自Unsplash

根據精鏡傳媒提出的新北地院判決，職籃球隊「高雄17直播鋼鐵人」陳姓前領隊，因不滿本案上報記者報導球隊幕後資金來源，邀集數名員工對記者報復。一夥人先是推派1人偽裝成爆料者，約記者在咖啡店見面，再找徵信社尾隨查出記者住處。接著指派另1人闖入社區地下室停車場，在汽車下安裝GPS追蹤器掌握記者行蹤，某日下午再度闖入，將1袋鐵釘倒入該車的變速箱內。

新北地院2023年依《刑法》非法竊錄他人非公開活動罪，對該案7名共犯各判處拘役、有期徒刑4月至6月不等刑度，隔年又另案判處該名陳姓前領隊6月有期徒刑，均可易科罰金。

