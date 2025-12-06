稱讚蘇貞昌「最好新北首長」 賴清德曝蘇巧慧「這成績」比他優秀

總統賴清德出席新北市苗栗同鄉會第十六屆第一次會員大會。總統府提供。



總統賴清德今（12/6）天出席「新北市苗栗同鄉會第16屆第1次會員大會」，並為代表民進黨出戰的苗栗縣長參選人陳品安、新北市長參選人蘇巧慧拉抬聲勢。他在致詞時稱讚前台北縣長蘇貞昌是歷屆台北縣長、新北市長中，表現最好的一位，而女兒蘇巧慧明年要競逐新北市長，他指出，蘇在立法院連續15次評鑑第一名，真的很了不起，「贏過賴清德耶」，希望鄉親要選就選最好的。

賴清德首先提到，自己在新北出生、長大，感謝台灣鄉親給他服務國家社會的機會。他說，歷屆台北縣長、新北市長中，蘇貞昌是表現最好的一位，因為蘇付出最多、貢獻最大，解決的難題也最多，讓新北市脫胎換骨、有機會進一步發展的，不是別人，就是蘇貞昌，「所以，現在蘇巧慧要出來選新北市的市長，大家支持一下好不好？」

賴清德指出，蘇巧慧是台大法律的高材生，因為關心社會弱勢、關心台灣的民主發展，一步步走進政治的場域裡。他接著透露，蘇巧慧有個厲害成績，「贏過賴清德耶」，就是在立法院連續15次評鑑第一名，真的很了不起，所以要選就選最好的，拜託大家一定要支持蘇巧慧。

另外，賴清德也說，相信未來苗栗會越來越好，希望大家能夠選一位專業、有能力、願意為苗栗付出的縣長，陳品安就是最適合人選。他表示，陳品安過去關心苗栗發展、環境保護，是道地的苗栗人，請苗栗父老鄉親能夠支持陳品安。

