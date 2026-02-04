稱谷立言「介入內政太深」挨批 黃國昌突嗆媒體：做假新聞什麼時候道歉？

黃國昌今（4日）被問及批評谷立言一事時，強調訪問內容已完整披露，並突然嗆媒體「做假新聞什麼時候道歉？」（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌昨接受媒體專訪時，稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深」，此說法遭到綠營批評「破壞台美關係」。對此，黃國昌今（4日）被問及此事時，強調訪問內容已完整披露，並突然嗆媒體「做假新聞什麼時候道歉？」

黃國昌昨接受《聯合報》專訪時，重申總統賴清德應針對1.25兆軍購特別條例，出面公開辯論，尤其國會尚未知悉細項，賴政府就要通過，美方也覺得很誇張。

針對谷立言對特別預算表示歡迎，也強調「自由不是免費」，黃國昌則向《聯合報》表示「谷立言態度與華府落差很大，介入台灣的內政太深了」，他更稱，谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

「實質破壞台美關係的就是在野黨。」民進黨立委陳培瑜對此表示，國民黨跟民眾黨才是破壞台美關係最大的殺手，藍白一直向中國示好，以美國為主的民主國家當然會覺得破壞台灣與所有民主國家關係的就是在野黨，所有國際友人的提醒，在野黨都該聽。

《鏡新聞》今於民眾黨記者會上，向黃國昌提問「認為谷立言介入內政太深，為什麼會有這種感受？綠營也批評在野黨才是實質破壞台美關係」。黃國昌回應，昨天受訪的內容已經完整在平面媒體上披露，就不用再複述。

黃國昌突然話鋒一轉，看向提問記者，表示「倒是《鏡電視》，你們做假新聞什麼時候要道歉？到今天還不承認喔？做假新聞什麼時候要道歉？」



