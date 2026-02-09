稱谷立言「只比科長大一點」惹議 蕭旭岑強調「沒有冒犯之意」：只是就事論事

國民黨副主席蕭旭岑日前指稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引起外界議論。國民黨副主席蕭旭岑今（9）日在節目《中午來開匯》專訪時表示，對任何人絕無冒犯之意，是希望谷立言能知曉許多台灣人對於軍購的感受，「台美關係再好也要表達自己的立場、要相互尊重，一昧接受不見得換到尊重」。

蕭旭岑指出，台灣是有民主體制的，國會審理預算是體制的進行，台灣需要軍購沒有錯，但是必須符合合理、如期交貨、不可被執政黨上下其手的條件。如果谷立言也聽到台灣人的心聲，一定可以了解軍購沒過關，不是只有在野黨的責任，執政黨也要負責。

蕭旭岑說，他能體諒美國總統川普一直沒有派任AIT理事主席，谷立言作為處長他非常辛苦，但他也只是就事論事，反映台灣人民感受，台灣人民感受就是願意合理軍購，但是買的要交貨，國會審理也要照程序進行，沒有冒犯不敬之意。

​蕭旭岑提到，前總統馬英九2016年要登太平島，當時的AIT副處長強烈反對，講話有些冒犯，令人非常不能接受，他作為一個副處長，對我國總統登上自己國家領土那麼有意見，後來去了也沒怎樣，美方態度也改變。

蕭旭岑認為，應該要表述台灣的立場跟心聲，一味去接受不見得能換到尊重。對於國防預算，解鈴還須繫鈴人，最重要是賴清德總統不願意增加軍人待遇，賴對此如此輕蔑。國民黨一向支持合理軍購，要如期交貨，對台灣國防有幫助，不讓民進黨上下其手，立場一直很清楚。

