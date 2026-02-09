稱谷立言「只比科長大一點」惹議！ 蕭旭岑「沒有不敬之意」：只是實話實說

台北市 / 查厚葦 綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑日前稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點，搞不好連司長都不是，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西，很奇怪」，此話一出引起爭議，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人反駁。對此，蕭旭岑今（9）日受訪時回應，自己對谷立言沒有不敬之意，國務院助理國務卿的理解就是司長等級，他代表美國在台灣等同於是大使層級，在外交系統類似中將，我只是實話實說，沒有不敬的意思。

蕭旭岑今日接受網路節目「中午來開匯」專訪時強調，自己並沒有對谷立言不敬的意思，自己能體諒美國總統川普一直沒有派任AIT理事主席，谷立言作為AIT處長他非常辛苦，但自己也只是就事論事，反映台灣人民感受，台灣人民感受就是願意合理軍購，但是買的東西要交貨，國會審理也要照程序進行。他強調，「我只是實話實說，我沒有冒犯、不敬之意」

蕭旭岑表示，韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、柯志恩等人的說法都沒有錯，谷立言確實就是代表美國，他對此非常清楚。他提到，前總統馬英九2016年要登太平島，當時的AIT副處長強烈反對，講話甚至有些冒犯，令人非常不能接受，為何作為一個副處長，對我國總統登上自己國家領土那麼有意見？後來去了也沒怎樣，美方態度也改變。他說，這是一個例子，即使台美關係再好，也應要表述我們的立場、想法跟心聲，一味去接受，也不見得能換到尊重。

蕭旭岑直言，對於國防預算，解鈴還須繫鈴人，最重要是賴清德總統不願意增加軍人待遇，賴清德對此如此輕蔑。國民黨不會去擋軍購，一向支持合理的軍購預算，一定要如期交貨，一定要對台灣國防有幫助，不讓民進黨上下其手的空間，立場一直很清楚。

最後，蕭旭岑也重申，自己對於谷立言沒有不敬之意，國務院助理國務卿就是司長，他代表美國在台灣，等同於是大使層級，在外交系統類似中將，「我是實話實說，沒有不敬之意」。

