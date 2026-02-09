稱谷立言「只比科長大一點」掀波瀾 蕭旭岑：就事論事、沒有不敬

國民黨副主席蕭旭岑日前形容美國在台協會（AIT）處長谷立言只是「比科長大一點」，引發外界議論。蕭旭岑今天表示，自己只是就事論事，對谷立言沒有任何不敬之意，谷立言就是代表美國，這點沒有問題，他也僅是反映台灣民意。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

蕭旭岑今天在網路節目《中午來開匯》表示，他並沒有對谷立言不敬的意思，只是國務院助理國務卿就是司長，韓國瑜、江啟臣、柯志恩的說法都沒有錯，谷立言就是代表美國，是大使層級，等同中將，這都是事實。

蕭旭岑表示，他能體諒美國總統川普一直沒有派任AIT理事主席，谷立言作為處長非常辛苦，但他也只是就事論事，反映台灣人民感受。他強調，台灣人民的感受就是願意合理軍購，但是買的要交貨，國會審理也要照程序進行，沒有冒犯不敬之意。

谷立言。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑也提到，前總統馬英九2016年要登太平島時，當時的AIT副處長強烈反對，講話有些冒犯，令人非常不能接受。他認為，一個副處長對我國總統登上自己國家領土那麼有意見，後來去了也沒怎樣，美方態度也改變。蕭旭岑認為，應該要表述我們的立場跟心聲，一味去接受，不見得能換到尊重。

