稱谷立言「比科長大點」藍營汗顏 蕭旭岑再喊無不敬：實話實說

國民黨副主席蕭旭岑稱自己只是「實話實說」。（資料畫面）

國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發爭議。不過，他於今（9日）接受專訪時稱「沒有不敬之意」，谷立言就是代表美國，他也僅是反映台灣民意，「這些都是事實，我只是實話實說」。

國民黨副主席蕭旭岑日前接受專訪時聲稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國國務院體系中「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，此番言論引發軒然大波。對此，盧秀燕強調「台美關係從來都不是小事」；立法院副院長江啟臣則認為，谷立言是大使層級，對照軍方階級為中將等級；立委柯志恩也稱谷立言「就是代表美國政府」。

廣告 廣告

蕭旭岑今（9日）接受專訪時針對此事表示，他對谷立言並無任何不敬之意，美國總統川普任內一直未派任美國在台協會理事主席，谷立言身為美國在台協會台北辦事處處長確實非常辛苦，「我只是就事論事，反映台灣人民的感受」。

蕭旭岑也指出，江啟臣、柯志恩、盧秀燕的說法都沒錯，谷立言確實代表美國，「我個人對此非常清楚」。他強調，他對國務院助理國務卿的理解就是司長等級，谷立言代表美國，在台灣為大使等級也沒問題，屬於外交系統，類似中將都是事實，「只是實話實說，沒有不敬的意思」。





更多《鏡新聞》報導

高市攜自民黨大勝 前立委諷郭正亮又翻車：看馬戲團小丑表演

傳川普2.0擬擴大對台軍售 美方對藍白「說重話」：勿擋國防預算

日眾院大選獲壓倒性勝利 盧秀燕賀高市：盼台日攜手面對挑戰