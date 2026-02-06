稱賴清德是他乾爹！台南「政二代」吸1.2億 全拿去賭博揮霍遭判7年10月

前台南副市長顏純左四子顏大鈞吸金1.2億元，1審遭判7年10月有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

綠營政二代、前台南副市長顏純左四子顏大鈞，靠著父親的人脈吸金近1.2億元，他聲稱要投資，卻把錢都用來賭博揮霍，案情曝光後還一度想潛逃出境，台南地院6日審結，依6個詐欺取財罪，判處他有期徒刑7年10月，並沒收未扣案的不法所6050萬元，全案仍可上訴。

顏大鈞是顏純左的四子，在麻豆開設禮車租賃公司，曾和父親一起做慈善，藉著廟宇捐款和捐口罩營造公益人設，還成為台南市政府無給職顧問，形象陽光正面，實則打著父輩招牌四處吸金。

顏大鈞明知自己沒有資力，也未參與投資項目，卻利用父親的人脈接近政商名流，聲稱有投資機會要求被害人投錢，甚至對其中一人聲稱「賴清德是他乾爹」，他能參與學甲區自辦市地重劃等案，先後6名被害人遭騙，總額高達1億1998萬8950元。

而顏大鈞拿到錢後，並未進行任何投資，將一部分款項用於前期分潤以取信被害人，剩餘的錢則用來賭博、購買精品和揮霍，直到2025年4月開始失聯，被害人驚覺有異報案，他則在6月落網並遭羈押，檢方調查後將他依詐欺取財罪起訴。

顏大鈞在法庭審理中坦承犯行並與部分被害人和解，法官考量被害人泣訴因他而家庭幾乎破碎，希望被告能關久一點，判定其行為已嚴重破壞家庭與生活，判處他7年10月有期徒刑，並沒收未扣案的不法所6050萬元，全案仍可上訴。

