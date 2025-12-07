稱賴清德緩和「兩國論、類台獨」論述 鄭麗文：玩火受國際壓力

鄭麗文指賴清德推「類台獨、兩國論」受國際壓力改口。國民黨提供



國民黨主席鄭麗文今（7日）出席彰化黨慶活動回應總統賴清德「留中華民國」國號有助台灣團結說法表示，賴總統十天前推銷1.25兆軍購特別預算，大談「兩國論」，強化「類台獨」論述，那是在玩火，在東北亞情勢大家都急著滅火，不應該點火、玩火，不到十天，賴的談話就是在緩和、轉圜、在找台階下，很可能來自國際壓力，希望往穩定、和平方向走。

鄭麗文說，聽總統講話、台灣走到霧煞煞，就是因為國家就是中華民國，賴清德每次都長篇大論、讓人眼花撩亂，每次講法都不一樣，十天之內改變說法，總統每次談到國家定位，應該簡單、依據中華民國憲法，卻每次都長篇大論，就是問題所在。

至於國民黨彰化縣長之爭，包括立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調作業，鄭麗文說，彰化是國民黨中台灣執政金三角之一，缺一角不可，希望延續三位女性縣市長優異執政成績，彰化人才濟濟，國民黨有提名辦法，按照制度，目前徵詢協調中。

