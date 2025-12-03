稱賴清德「案底不少」 陳佩琪：搞不好也有women夾

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪分享夫妻兩人一起吃飯的照片。翻攝陳佩琪臉書



台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，至今已審理近一年，柯妻陳佩琪今天（12/3）發文抱怨，檢方稱他們夫婦買林森南路辦公室和他們財力不符，是貪污鐵證，還稱貪污犯罪事證就藏在辦公室內；另外，自己不在意柯文哲被搜到女星清涼照、women資料夾，至於總統賴清德家可以搜到什麼，進去搜一下就知道了，搞不好也有清涼照、women夾。

陳佩琪表示，檢方說買林森南路辦公室和他們財力不符，所以是貪汙鐵證；另外林森南路辦公室的租客A先生開的一家公司，有一名合夥股東叫李X鐸，他是沈慶京先生的舊識，柯文哲買這辦公室就是藉由李X鐸要和沈慶京密謀，利用京華城圖利、然後藉買此辦公司之名汙錢、洗錢，還說他們把貪汙犯罪事證密藏在此辦公室內， 所以簽搜索票要來住家和辦公室搜索。

陳佩琪提到，租客A先生租此辦公室已經十多年了，柯文哲從政前就租辦公室在此，她買下時，只見過屋主兄弟幾次，柯文哲也不曾到過此辦公室，更未見過租客，更不用說租客公司的合夥人了，她也是一直到簽續租約時才和租客A碰面，見面時間僅一小時，全程有數名房仲人員陪同在場，簽完就各自離開，後來也沒再碰過面。

陳佩琪指出，就在辦公室被搜索後，租客A說夫妻倆害他名譽受損，藉此理由僅付了1.5個月房租就不再付租金了，甚至霸占辦公室不搬達半年之久，目前尚欠租金和違約金約百萬左右，並解散公司，趁機賴帳、欠帳不還。「我們是權利受損的一方，但檢查官卻說我們汙錢、洗錢？！」民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用，檢察官卻說是貪汙鐵證，所以就搜索他們家，然後把柯文哲抓去關了一年。

陳佩琪續指，檢調搜索兵分54路，然後去不是在這他們列的54路搜索的範圍內去搜索，「請問律法是可以這樣？沒列的，興之所致，就散步去搜了？那我也學到一課了，今天講出來和大家分享，反正以後大家皮繃緊一點、適應了就好」，她還說，至於柯文哲被搜到什麼女星清涼照啦、 women夾啦，她不在意，只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了，「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶， 搞不好也有清涼照、women夾哩，甚或其他驚人的東西也說不定」。

