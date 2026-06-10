稱趙少康拋妻棄子遭判賠 周玉蔻應分攤150萬給民視

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（中央社記者林長順台北10日電）趙少康不滿周玉蔻稱他「拋妻棄子」提告求償，法院判決周玉蔻賠償20萬元、與民視連帶賠償200萬元確定。民視提告周玉蔻須分攤150萬元。北院今天判決周玉蔻應給付民視150萬元。

媒體人周玉蔻於民國111年9月17日在臉書（Facebook）發文，指時任中廣董事長趙少康「拋妻棄子...不認骨血」等語。111年9月19日，周玉蔻在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

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趙少康向台北地方法院提起民事訴訟，並向周玉蔻與民視連帶求償新台幣1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

台北地方法院認定，周玉蔻的言論部分並非事實，也未經合理查證，侵害趙少康名譽權，應負侵權責任，而民視製作播出相關言論的節目，應負共同侵權責任。判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論。二、三審維持原判決確定。

民視支付趙少康款項後，向周玉蔻提起民事訴訟，要求清償債務150萬元。北院今天判決周玉蔻應給付民視150萬元，可上訴。（編輯：李錫璋）1150610