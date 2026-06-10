稱趙少康「拋妻棄子」 惹官司 周玉蔻被民視求償判賠150萬元

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〔記者張文川／台北報導〕名嘴周玉蔻2022年9月在其主持的民視節目中，以及在網媒、社群發文，公開批評時任中廣董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴，趙少康控告她和民視求償1000萬元；最高法院去年2月維持二審，判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元、周玉蔻另須獨自賠償20萬元確定；民視先支付含利息的205萬元給趙少康，再向周玉蔻提告求償150萬元；台北地方法院今判周玉蔻應如數賠償150萬元給民視。可上訴。

全案源於2021年8月周玉蔻先於其經營的網媒「放言」刊登文章指出，趙少康的前妻在美國罹癌過世，兒子由繼父與外婆撫養，質疑趙少康在人生過程裡是如何對待親身兒子。

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隔年9月，周玉蔻又在臉書發文提到「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，再於她主持的民視「辣新聞」節目中稱：「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康認為周玉蔻所述不實，損害其名譽，向周玉蔻求償1000萬元並刪文，並要求民視也應負連帶負責。

一審北院法官調查戶役政資料、離婚協議書，趙少康不僅承認與前妻所生的兒子、給付兒子相關教育費用，與前妻約定不改兒子的姓，並持續給予兒子經濟資助，周玉蔻卻未提證據即公開指責趙「不認骨血」，與事實不符，未盡合理查證義務。

民視方面，一審法官認為此議題與公共利益無關，不受言論自由保障，民視未依衛星廣播電視法、新聞自律規範盡到事實查證義務，須負連帶賠償責任。

一審判周玉蔻應與民視連帶賠償220萬元；二審高等法院改判周女與民視連帶賠償200萬元，周須另獨自負擔發文文責的20萬元；最高法院於去年2月維持二審判決確定。

民視於案件確定後，先行支付205萬元本息給趙少康，再提訴訟主張周玉蔻應負75%責任，請求周玉蔻支付150萬元。北院法官審理後，今宣判周應賠付民視萬元。

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