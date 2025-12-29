稱軍演不利區域和平 侯友宜談徵召李四川「這樣說」

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

中國解放軍東部戰區今（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演。對此，新北市長侯友宜表示，軍演不利於區域和平，也讓兩岸人民承受更高的風險，雙方應理性溝通，不要誤判情勢；另，針對國民黨主席鄭麗文期盼徵召台北市副市長李四川競選新北市長一事，侯則說，黨有黨的規劃，一定會找出最好的人選。





今日下午2時30分，侯友宜前往新北市政府警察局，出席「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議，並於會後接受媒體聯訪。

侯友宜出席「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議。（圖／新北市政府提供）

侯友宜指出，軍事的威脅不利於區域的和平，也讓兩岸人民承受了更高的風險；兩岸之間應該理性的溝通，不要誤判情勢，造成嚴重的傷害，所以我們如何讓兩岸之間能夠情勢穩定下來，也是我們必須大家要團結一心面對的課題。

關於鄭麗文盼徵召李四川競選新北市長一事，侯友宜強調，黨有黨的規劃，在適當的時機，我們一定會找出最好的人選來面對2026的選戰；至於被問及最好人選是李四川或新北市副市長劉和然？侯則重申，一定有機制來產生最棒的人選，不管是初選協調等，都是規劃的一項。





