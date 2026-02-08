稱軍購與憲政僵局癥結在賴清德 鄭麗文喊話美方「找在野黨劃錯重點」

鄭麗文稱軍購案與憲政僵局癥結在賴清德，美方找在野黨劃錯重點。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文今（8日）表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨劃錯重點、找錯問題方向，如果真的急，賴總統為何無理杯葛立法院三讀通過的法案與預算案，盼賴清德放下偏執、停止無理取鬧的憲政對峙。她並表示，不擔心軍購案進度影響自己和台中市長盧秀燕訪問美國。

英國金融時報（FT）報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看兩百億美元（約台幣六三九○億元），包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私下警告，此舉可能危及美國總統川普四月對中國大陸的國是訪問。

廣告 廣告

鄭麗文上午南下出席國民黨屏東縣長參選人蘇清泉活動受訪時說，大家都多慮了，不要過度解讀。她說，最近陸續有美國國會議員表達關切，但整個華府高度重視台灣戰略價值，軍購預算不能代表台美關係，更嚴重的問題是有資訊重大落差，美方被民進黨政府嚴重誤導，希望真正了解現況。

鄭麗文說，問題癥結出在賴清德總統身上，搞一整年大罷免嚴重撕裂、賴總統當選後不接受朝小野大，從頭到尾不斷以政治鬥爭杯葛國會，沒有幡然悔悟、自我反省，反而變本加厲，一概不理國會三讀通過的法案、預算，杯葛到底，成史上首位被國會彈劾的違憲總統，導致憲政僵局，年度預算、軍購預算都無法進入立法院。

鄭麗文說，解鈴還須繫鈴人，美方如果覺得很緊急、賴清德覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧、無謂的憲政對峙，只要遵守三讀通過法案，行政院的預算案、法案都可以進到立法院。她一再重申，問題癥結出在賴總統身上，美方找在野黨「劃錯重點、找錯問題方向」，如果美方真的急，賴總統為何無理杯葛，不斷延續憲政僵局？喊話民主政治順暢運作，關鍵在賴總統身上。

至於盧秀燕規劃三月訪美是否可能受到影響，鄭麗文說，國民黨駐美代表秦日新人在台灣，全力協助盧沒問題。她自己規劃訪美也很重要，才會請秦返台、著手規劃訪美事宜，強調美方僑界、官方熱情邀請，國民黨積極積極規劃，請大家不要擔心。

國民黨副主席蕭旭岑稱美國在台協會台北辦事處處長谷立言「只比科長大一點」，鄭麗文說，國民黨重視可以跟美國溝通的機會，她上任短短三個月，跟美方智庫、國會、學界官方代表積極溝通說明，希望大家都能夠得到全貌，也盼親自到華府更進一步溝通對話，這是非常良性發展。她稱遺憾執政黨沒有把台灣利益擺在優先，對外操弄、製造國內政黨間隙對立，造成莫須有政黨猜疑、很不應該。

鄭麗文說，台灣應該透過正常民主程序朝野溝通，而非一再黑箱，甩鍋在野黨，對於美方期待，是執政黨做不到，故意、有意製造分裂，無助團結台灣，也無助對美深化，批民進黨操作、要不得。她一再向美方表達，希望朝野理性，請賴清德不要無理杯葛國會。

她反問，如果立法院通過軍公教警消重要族群公平待遇，區區三百億元台幣，賴總統說付不出來，如何答應美方超過一兆元軍購預算，豈不自相矛盾？非常荒謬，也自打嘴巴、自相矛盾。她說，如果狀況非常緊急、執政黨為何讓國會僵局至此，惡意操作，解鈴還須繫鈴人，癥結在賴總統身上。

更多太報報導

在野擋軍購 美媒：美國國會正對台北失去耐心

1.25兆軍購重演「朝小野大」卡關 陳水扁同情：賴清德比我更難做

AIT處長只比科長大一點？ 盧秀燕：台美關係從來都不是小事