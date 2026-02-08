稱軍購與憲政僵局癥結在賴清德 鄭麗文喊話美方「找在野黨劃錯重點」
國民黨主席鄭麗文今（8日）表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨劃錯重點、找錯問題方向，如果真的急，賴總統為何無理杯葛立法院三讀通過的法案與預算案，盼賴清德放下偏執、停止無理取鬧的憲政對峙。她並表示，不擔心軍購案進度影響自己和台中市長盧秀燕訪問美國。
英國金融時報（FT）報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看兩百億美元（約台幣六三九○億元），包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私下警告，此舉可能危及美國總統川普四月對中國大陸的國是訪問。
鄭麗文上午南下出席國民黨屏東縣長參選人蘇清泉活動受訪時說，大家都多慮了，不要過度解讀。她說，最近陸續有美國國會議員表達關切，但整個華府高度重視台灣戰略價值，軍購預算不能代表台美關係，更嚴重的問題是有資訊重大落差，美方被民進黨政府嚴重誤導，希望真正了解現況。
鄭麗文說，問題癥結出在賴清德總統身上，搞一整年大罷免嚴重撕裂、賴總統當選後不接受朝小野大，從頭到尾不斷以政治鬥爭杯葛國會，沒有幡然悔悟、自我反省，反而變本加厲，一概不理國會三讀通過的法案、預算，杯葛到底，成史上首位被國會彈劾的違憲總統，導致憲政僵局，年度預算、軍購預算都無法進入立法院。
鄭麗文說，解鈴還須繫鈴人，美方如果覺得很緊急、賴清德覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧、無謂的憲政對峙，只要遵守三讀通過法案，行政院的預算案、法案都可以進到立法院。她一再重申，問題癥結出在賴總統身上，美方找在野黨「劃錯重點、找錯問題方向」，如果美方真的急，賴總統為何無理杯葛，不斷延續憲政僵局？喊話民主政治順暢運作，關鍵在賴總統身上。
至於盧秀燕規劃三月訪美是否可能受到影響，鄭麗文說，國民黨駐美代表秦日新人在台灣，全力協助盧沒問題。她自己規劃訪美也很重要，才會請秦返台、著手規劃訪美事宜，強調美方僑界、官方熱情邀請，國民黨積極積極規劃，請大家不要擔心。
國民黨副主席蕭旭岑稱美國在台協會台北辦事處處長谷立言「只比科長大一點」，鄭麗文說，國民黨重視可以跟美國溝通的機會，她上任短短三個月，跟美方智庫、國會、學界官方代表積極溝通說明，希望大家都能夠得到全貌，也盼親自到華府更進一步溝通對話，這是非常良性發展。她稱遺憾執政黨沒有把台灣利益擺在優先，對外操弄、製造國內政黨間隙對立，造成莫須有政黨猜疑、很不應該。
鄭麗文說，台灣應該透過正常民主程序朝野溝通，而非一再黑箱，甩鍋在野黨，對於美方期待，是執政黨做不到，故意、有意製造分裂，無助團結台灣，也無助對美深化，批民進黨操作、要不得。她一再向美方表達，希望朝野理性，請賴清德不要無理杯葛國會。
她反問，如果立法院通過軍公教警消重要族群公平待遇，區區三百億元台幣，賴總統說付不出來，如何答應美方超過一兆元軍購預算，豈不自相矛盾？非常荒謬，也自打嘴巴、自相矛盾。她說，如果狀況非常緊急、執政黨為何讓國會僵局至此，惡意操作，解鈴還須繫鈴人，癥結在賴總統身上。
更多太報報導
在野擋軍購 美媒：美國國會正對台北失去耐心
1.25兆軍購重演「朝小野大」卡關 陳水扁同情：賴清德比我更難做
AIT處長只比科長大一點？ 盧秀燕：台美關係從來都不是小事
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
經典賽》韓媒怕了！警戒「韓國殺手」林昱珉：中華隊不再是黑馬
隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單揭曉，中華隊實力引發亞洲各國高度關注。韓媒《OSEN》撰文分析，直指中華隊投手戰力相當強悍，已不再是過去印象中的「黑馬」，而是能與韓國平起平坐、正面抗衡的勁敵；文中更特別點名旅美左投林昱珉，封其為韓國隊必須高度警戒的「韓國殺手」。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
MLB》3冠快腿Gore過世 生涯首安前已23盜
以快腿聞名的3度世界大賽冠軍球員Terrance Gore，在今天傳出不幸過世的消息，年僅34歲。他的妻子Britney透露，Gore原本只是接受一般手術，但卻不幸過世。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。