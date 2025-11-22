怨輝達成AI泡沫指標！黃仁勳：做不好被批評、做太好被質疑

輝達執行長黃仁勳。（圖／東森新聞）





輝達（NVIDIA）第三季財報公布後股價僅短暫上揚一天，引發市場質疑 AI 投資是否進入過熱階段。對此，執行長黃仁勳（Jensen Huang）在20日的一場公司內部會議中坦言，如今市場對輝達的期待已經高到「無論做得好或不好，怎樣都無法滿足」。

根據《Business Insider》報導，黃仁勳在會中說，市場把輝達視為 AI 狂潮的「風向球」，公司的表現幾乎被視為是否存在泡沫的衡量指標。

他直言，如果財報表現不佳，就會被視為「AI 泡沫破裂」的證據；但若表現亮眼，又會被批評為「助長泡沫」，形成一種無解的「兩難處境」。他甚至語帶無奈地說：「我們好像在『撐住整個地球』，而且某種程度上這句話還不算錯。」

《路透社》則指出，外界對 AI 投資前景的辯論激烈升溫，AI 熱潮是否正在失速、是否存在過度炒作，都讓輝達不斷承受壓力。

儘管黃仁勳不認為當前是泡沫，但他承認，公司如今成為全球科技市場的風險焦點，所有投資人都盯著輝達的走勢與財報，以判斷 AI 是否仍持續成長。

此外，《印度時報》（Times of India）引述黃仁勳在會議中的發言，報導他向員工表示，市場對輝達的看法如今是一種「no-win situation」（怎麼做都不會贏）的局面。他指出，公司業績再怎麼強勁，也難以匹配外界的超額期待。

黃仁勳近期多次強調，AI 轉型浪潮仍處於長期成長循環，而輝達將持續投入研發。不過從近期股價反應到市場評論來看，投資人對AI產業前景的情緒波動，已讓輝達站在高度關注的壓力中心。

