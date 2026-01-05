稱退伍校官已收赴中管制通知 藍黨團批獨裁：在內部找敵人

國民黨團稱管制退休軍官赴中是政府擴權。翻攝國民黨團臉書



國民黨立院黨團今（5日）表示，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸，認為此舉已明顯逾越《兩岸人民關係條例》之授權，涉及不當擴權，質疑政府在內部找敵人。

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員前往大陸改採全面許可制。另外，草案條文也擴大規範，卸任正副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長，駐外機構館長、副館長以及領有月退俸的校級軍官，禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動。

國民黨團下午發布新聞稿指出，當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲。面對賴政府違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍國軍向政府表達最嚴正的抗議。

國民黨團說，依據現行《兩岸人民關係條例》第九條規定，簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，依法不必向內政部申請許可。現在片面全面擴大審查範圍，不僅没有法令授權，更是侵害退伍國軍遷徙移動的自由。國民黨團必須嚴正指出，依法行政是政府的義務，濫權限制國人人身自由，就是違憲，就是違法。此舉與違法違憲審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？中華民國要變成獨裁國家了嗎？

國民黨團表示，必須再次提醒總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，把退伍國軍當成共諜全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓國軍士氣低落，百害而無一利。依法儘速將國軍加薪預算送進立法院，不僅提振國軍士氣，更可強化國軍實質戰力，才是真的護國軍、愛台灣該有的作為。

