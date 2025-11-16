稱逆光惹禍！61歲男沒煞車連撞毀8車 2機車騎士遭撞送醫

轎車下橋直衝8車毀損，駕駛供稱是逆光釀禍。 (圖／TVBS)

一起嚴重的逆光車禍事故在新竹湖口達生路陸橋發生，一名61歲廖姓男子駕駛黑色轎車時，未停等紅燈直接撞上前方停等的車輛，造成多名機車騎士被撞倒，其中2人受傷送醫。事故共造成8輛汽機車受損，肇事駕駛表示當時因下午逆光導致視線不清，看不見前方路況。然而，從行車紀錄器畫面分析，陽光照射方向似乎來自側邊，事故原因仍待警方進一步釐清。

轎車下橋直衝8車毀損，駕駛供稱是逆光釀禍。 (圖／TVBS)

這起交通事故發生在14日下午，新竹湖口達生路陸橋往下橋方向。當時前方汽機車都在等待紅燈，但黑色轎車駕駛卻未停車，直接往前撞擊，導致多名騎士當場被撞倒，甚至有機車被直接輾過。其他車輛駕駛為避免被波及，紛紛趕緊往前開。在這次事故中，有2名機車騎士受傷，所幸沒有生命危險，已被送往醫院接受治療。

廣告 廣告

新竹縣交通隊新湖小隊巡佐陳博凱表示，此次碰撞共造成前方停等紅燈的7台車輛受損，加上肇事車輛共有8輛汽機車受損。肇事駕駛酒測值為0，排除酒駕可能。所有賠償維修費用恐怕都必須由肇事駕駛負責。

肇事的61歲廖姓男子向警方解釋，事發當時因為是下午時段，行駛方向正好逆光，導致他看不清楚前方路況，才會直接撞上去。但從行車紀錄器畫面來看，陽光照射方向似乎是從側邊照射，是否真的是逆光造成事故，或是駕駛本身沒有注意路況，仍需交由警方進一步鑑定釐清。

值得注意的是，逆光導致交通事故在過去也曾發生過。當駕駛人開車或騎車遇到逆光時，視線會受到嚴重影響，無法清楚看到眼前路況，且長時間照射後，視線可能會受影響一段時間。民眾在午後出門時應多加注意，避免類似事故發生。

更多 TVBS 報導

彰南路庇護島變「車禍島」！小貨車撞上翹起 駕駛：A柱害的

冷血10分鐘畫面曝！ 撞人後躲巷口 終於下車卻是看車損

離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃

車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍

