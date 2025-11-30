稱遭大罷免無情攻擊 藍黨慶「蔣萬安再聲援黃呂錦茹」

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨台北市黨部今（30）日下午在台北市議會地下1樓禮堂舉行黨慶活動，包含黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安、台北市議長兼市黨部主委戴錫欽等人出席。蔣萬安致詞時特別感謝黨公職在這次大罷免期間所給予的協助，並再度聲援涉入罷免綠委不實連署案的國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，更點出包含「北捷六線齊發2.0 」、輝達能順利進駐北士科T17、T18等成績，在其中調和鼎鼐的戴錫欽「功不可沒」。





蔣萬安致詞時表示，當民進黨今年發動大罷免，並用司法手段追殺黃呂錦茹時，他要特別感謝戴議長義無反顧、臨危受命，扛下重擔，帶領黨內優秀的立委，面對民進黨毫無道理無情的大罷免攻擊，因為議長的承擔與大家的努力，讓台北市成功5：0完封勝，「我們挺過來了」。

蔣萬安說，戴錫欽主委是一位最稱職與專業的議長，在過去3年多的期間內，台北市政府加速許多市政建設，大巨蛋能在他上任第一年順利完工啟用，還克服了各項法規、政策面的限制，順利舉辦演唱會，戴錫欽議長「功不可沒」。

在交通建設方面，蔣萬安提及，「北捷六線齊發2.0 」能順利發包、動工，為台北市民帶動便利的交通與產業發展，戴議長幫忙太多；至於都更部分，北市正式邁入大都更時代，「都更八箭」讓法規得以鬆綁，近3年的都更報核案件量是過去8年的2.3倍，戴錫欽議長出力甚深。

他盛讚，戴錫欽議長在議會中調和鼎鼐、溝通協調，大家最關注的輝達海外總部能順利進駐台北，市府克服許多艱難與阻力，能順利依照中央內政部的指示，很快速在議會通過地上權設定辦法的修正，最後完成與新光人壽解約金的備查案，得到跨黨派支持，大家就看得出來戴議長溝通協調的能力，輝達能順利進入台北。

蔣萬安稱，國民黨今天雖然在這次民進黨發動的大罷免挺過來，32：0完封，但卻依然面對許多艱鉅的挑戰以及許多場艱難的戰役，未來沒有鬆懈的本錢，只有踩穩腳步、堅定不移、毫不大意、戰戰兢兢，才能在每一場的戰役當中獲得勝利。

談及明（2026）年的九合一選戰，為了優秀的國民黨籍議員、努力的北市府團隊，以及黃呂錦茹主委，他希望所有黨員依然能奮戰到底；蔣萬安也再次感謝鄭麗文、戴錫欽義無反顧無私的付出與貢獻，帶領國民黨接下來迎向各項挑戰。

同時，蔣萬安也向每一位在市議會捍衛黨立場、支持北市府政策的議員致謝，期盼未來能為市民爭取到更好的福祉。







