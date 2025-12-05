稱鄭麗文衝擊國民黨！ 柯談2026藍白合「別再讓分」

民眾黨前主席柯文哲，與現任主席黃國昌首度合體直播，這也是柯文哲交保後首次在鏡頭前現身。（圖／翻攝自柯文哲臉書）





民眾黨前主席柯文哲，與現任主席黃國昌首度合體直播，這也是柯文哲交保後首次在鏡頭前現身。他主動提起2024藍白合民調破局的往事，更語帶提醒黃國昌，未來與國民黨主席鄭麗文談2026合作時，不管是3%或6%，都不能再讓。外界關注，柯文哲此番話是否影響藍白合作的信任基礎，國民黨立委則強調，過去的不愉快早已翻頁。

直播中，柯文哲彷彿坐不住，還說願意親自南下幫忙選戰布局，但黃國昌立刻回應，要他先專心面對12月的言詞辯論。雖然柯文哲強調自己已卸任主席，相關事務交由黃國昌處理，但談到國民黨新任主席鄭麗文，仍忍不住評論，認為讓她跑幾個月再看，並稱不必為了見面而見面。

談到2024藍白合民調破局的往事，柯文哲語氣仍帶著無奈，強調未來若要合作，就要事先把規則訂清楚，時間到了就比民調，我們一定不會耍詐，並再次提到不要再讓3%或6%，那實在太好笑，但黃國昌則在旁強調，那頁已經翻過去了。

外界質疑，柯文哲再度重提舊事，是否衝擊藍白合的互信。國民黨方面則盡力降低敏感度，表示過去的紛擾已成經驗，現在重點是面對2026選戰，只要建立公平、公開、公正的合作機制，與民眾黨立場並不衝突。

柯文哲雖宣稱不再主導黨務，但其影響力仍不容小覷。外界也持續關注，柯文哲的復出言行，會如何牽動藍白在2026、甚至2028的大選佈局。

