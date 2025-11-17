稱闆娘生娃去！大氣系生：發雞排延期至11/31 加碼到1000份

「台大大氣系雞排之亂」目前仍在持續，昨（16日）到今天中午除了不停的有「原po」上來po道歉文，連「原po老爸」、「系上學長姐」、「原po好友」都貼文參戰，惡搞文數量飆升，有疑似原PO又出來說，昨天因老闆娘跑去生小孩所以才放鳥大家，雞排發放日期改為「11月31日」，還直接加碼到1千份。

17日中午又有網友po惡搞文。（圖／翻攝黑特帝大臉書社團）

回顧整起「大氣系雞排之亂」，該位網友在「黑特帝大」網路社團發文，表示他覺得台北「至少會放2天颱風假」，若他預測失準將會在昨天（16日）在台大的傅鐘下，發放雞排跟珍奶各150份當祭品，結果時間一改再改，大批相信他會兌現諾言的民眾擠爆現場卻撲空，而原PO竟還上網貼文消遣跟幹譙相信他的網友，猛飆髒話，言行相當囂張。

昨（16）日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）

昨晚一位自稱就是之前宣稱要發雞排的「台大大氣系學生」，上來同一個社團「黑特帝大」發文道歉，文章中表示自己不是台大大氣系，也不是台大學生，「是其他學校的，已經畢業了。當初在匿名版自稱大氣系，發颱風假＋雞排文，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來」，對此感到抱歉。

13日當天一位自稱台大大氣系學生的民眾表示要兌現發雞排跟珍奶的諾言。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書社團）

自稱原PO的這位男子表示，要對台大大氣系全體師生、被提到的林姓同學，以及那位被我情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊及「被我耍到的人，都真心說一聲：對不起。匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍，希望這件事情到這裡可以畫下句點」。

13日當天一位自稱台大大氣系學生的民眾表示要兌現發雞排跟珍奶的諾言。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書社團）

但這篇道歉文也旋即被留言酸爆：「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位」、「笑死，到底哪些人會相信？這篇匿名文搞不好又是另一個白爛掰的」、「請問是負了什麼責？承擔了什麼後果」、「請不要以為躲在匿名的保護傘底下就不會有事，你這樣做其實已經構成詐欺與妨害名譽的罪責，校方與民眾真的要追究起來的話你跑不掉。」、「甚至可能這篇文也不是當初的原PO發的」、「信我是秦始皇還是他」，而昨晚還有自稱是原PO老爸的網友上來回應，表示要幫兒子發小禮物給撲空的民眾們。

結果16日晚間出現兩個版本的道歉文，此為版本之一。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書社團）

到了今天上午事情繼續延燒，先是有網友匿名發文說道：「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧！」宣布今天中午12點在丘森茶室北車店發送300杯手搖飲，並說：「大氣系祭品文，地理系出！」該間茶飲店業者也證實此事，除了透露又有一名學姊再贊助50杯飲料外，還曝光兌換飲料的規則。

結果16日晚間出現兩個版本的道歉文，此為版本之二。（圖／翻攝「黑特帝大」臉書社團）

稍後又有一名自稱是電機工程系的校友在Threads發文，表明將會在今天下午3點，於台大傅鐘發送400份雞排，還貼出自己的學生證佐證，並大氣表示：「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這4百份雞排。」

但時間還沒到，上午11點20分，竟然又有民眾匿名發文，表示「由於昨日雞排店的老闆娘突然要生 因此改期將會等老闆娘生完孩子後的11月31號發放，發雞排的時間訂在11月31的12點統一發放，為了補償昨日排隊的大家，雞排數量將會改成1千份」，11月怎麼算也不會有31日，明顯惡搞的發文也被網友砲翻。

